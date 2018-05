Seit Mitte April läuft im Kreis Sigmaringen eine Glücksumfrage, die von einer Arbeitsgruppe des Arbeitskreises Sucht initiiert worden ist. Alle Bürger im Landkreis sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Ausgangspunkt war eine Suizidwelle bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis, die in den Jahren 2014 und 2015 eine Welle von Betroffenheit auslöste. In verschiedenen Gremien und bei verschiedenen Trägern begannen Verantwortliche, sich dem Thema Prävention zu widmen.

Im Laufe der Entwicklung einer Projektidee wurden Bausteine und Initiativen der beteiligten Einrichtungen aus der Stressbewältigung und Krisenintervention aufgegriffen. So entstand die Idee, ein Glücksprojekt auf den Weg zu bringen. Damit ging der Blick weg von Stressfaktoren hin zu den Ressourcen der Einzelnen. Die Intention: Ist das Glas halb voll oder halb leer? „Durch das Glücksprojekt richten wir den Blick auf das Halbvolle, denn nur damit können wir gestalten“, sagt Christine Brückner vom Kreisjugendring. Die Befragten könnten in der Umfrage ihren Blick auf das richten, was sie in ihrem Alltag trägt. Die Schlagzeilen der Medienlandschaft beeinflussten die Wahrnehmung der Menschen. „Die Gefahr besteht, dass das Positive aus dem Blick gerät. Dem wollen wir mit unserem Glücksprojekt entgegenwirken“, sagt Klaus Harter, Sprecher der Arbeitsgruppe und Leiter der Suchtberatungsstelle. Das Forum Jugend/Soziales/Prävention als Träger des Projekts bietet die Möglichkeit, online an der Befragung teilzunehmen. Gleichzeitig werden Glückspostkarten verteilt, die zurückgeschickt werden können.

Nach Abschluss der Aktion werden Glücksmomente verlost. „Wir erhoffen uns ein tieferes Verständnis der Gemütslage in unserem Landkreis und damit Hinweise zu Weiterentwicklung von Angeboten für die Bürger“, sagt Brückner. Finanziert und gefördert wird die Aktion von der AOK und vom Forum Jugend/Soziales/Prävention. Wer sich online an der Umfrage beteiligen möchte, findet sie hier: