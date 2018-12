JET-Tankstelle hat neuen Pächter

Erkan Karatas ist neuer Pächter der JET-Tankstelle und steht mit seiner Frau Zeliha und einem neuen Team aus Teilzeit- und Aushilfskräften zu den gewohnten Öffnungszeiten hinter dem gelben Tresen in der Mühlbergstraße. Der bisherige, langjährige Pächter hat die Geschäfte aus Altersgründen abgegeben. Erkan Karatas stammt mit seiner Familie aus Augsburg und war zuvor im Autohandel tätig. Die bisherigen Dienstleistungen wie den Postversand mit südmail oder die Annahme von Lotto und Hermes bietet Karatas auch weiterhin an. Das Sortiment an Süßwaren, Getränken und Eissorten hat er etwas erweitert. Außerdem ist ein neuer Backofen bestellt, sodass demnächst auch ein größeres Angebot an frischen Backwaren auf die Kunden wartet.

Foto: Peggy Meyer