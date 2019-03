Jens Spahn bricht eine Lanze für Europa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat beim Starkbierfest in Laiz als Gastredner gesprochen. Dabei betonte er, dass seine Partei in der Vergangenheit viel Vertrauen verloren habe, das sie nun bei den anstehenden Wahlen wieder zurückgewinnen wolle. Dazu gehöre auch, dass man sowohl parteiintern wie mit dem politischen Gegner mehr kontroverse, gute Debatten führe und unterschiedliche Meinungen auch respektieren müsse. Außerdem forderte er die Wähler auf, die Europa-Wahl wichtig zu nehmen.

Nachdem ein Besuch im vergangenen Jahr geplatzt war, kam Spahn diesmal auf Einladung seines Parteifreundes Thomas Bareiß, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, im Rahmen einer Baden-Württemberg-Woche, die ihn zuvor auch nach Tettnang geführt hatte (die SZ berichtete). Die Turn- und Festhalle in Laiz war gut gefüllt, als die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Sabine Maier, den Gast aus Berlin begrüßte und Gastegeber Thomas Bareiß darauf verwies, dass Spahn viele Anhänger in Sigmaringen habe.

„Wir wollen keinen Streit, sondern den Austausch in Diskussionen, sagte Spahn und schnitt dabei unter anderem das aktuelle Thema der Organspenden an, wo man überlegt, dass jedermann automatisch Organspender werden könnte, wenn er das nicht ausdrücklich verbietet. Ähnlich stehe es mit der Impfpflicht. Eine Impfpflicht sei natürlich ein Eingriff in die Freiheit, aber schließlich habe man beschlossen, gewisse Krankheiten wie die Masern auszurotten und dann müsse man darüber sprechen, ob dieses Ziel den Eingriff in die Freiheit rechtfertige. „Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter“, sagte Spahn, aber irgendwann müsse man entscheiden und dann auch handeln.

Probleme beherzt anpacken

Wenn man ihm vorwerfe, er gehe zu viele Dinge auf einmal an, dann könne er nur sagen, wenn er ein Problem sehe, dann nehme er das in Angriff. Bei der Pflege zum Beispiel sei vieles in die falsche Richtung gelaufen, das bestätigten ihm die Pflegekräfte. Wenn er dann schaue, wie man neue Stellen finanzieren könne, kämen andere mit dem Argument, man könne die Stellen mangels Personal nicht besetzen. So etwas sei die alte Henne-Ei-Problematik. Vor allem bei der Altenpflege habe er nun nach 18 Monaten den Eindruck, „es geht was in die richtige Richtung“.

Spahn widmete sich in seiner Ansprache vielen verschiedenen Themen, die auch nicht seinem Ressort zuzuordnen sind. So forderte er Konsequenzen für Menschen die falsche Angaben im Asylverfahren machen, zum Beispiel bei der Altersfeststellung. Es mache schon einen Unterschied, ob jemand 16 oder 22 sei, denn die Jugendhilfe schlage schon mal mit 50 000 Euro jährlich zu Buche.

Vor 30 Jahren habe man versprochen, dass der Solidaritätszuschlag nach dem Aufbau Ost wieder wegfalle. Wenn man sich daran nicht halte verliere man halt Vertrauen. „Der Soli muss zügig abgeschafft werden.“

Viel Beifall erhielt Spahn für seinen Spruch „der Mensch fängt nicht erst beim Abitur oder Bachelor an“, mit dem er das duale Schulsystem verteidigte und Handwerksberufe in den Fokus stellte. Diese Leistungen brauche man schließlich auch.

Er kritisierte die Dieselfahrverbote. Es gehe nicht um die Berufspendler, sondern man müsse dafür sorgen, dass Fahrzeuge, die dauernd in der Stadt unterwegs sind, wie Busse, Kurierdienste und dergleichen mit den entsprechenden Antrieben unterwegs seien. Er forderte, dass deutsche Ingenieure sich um die Zukunft der Mobilität und der Antriebe kümmern. „Wir wollen, das autonomes Fahren in Wolfsburg und Sindelfingen stattfindet.“

In einer Welt, die von rasantem technischen Fortschritt geprägt sei, hätten die Menschen ein Bedürfnis nach Sicherheit und Heimat. Dies könnte durch gewisse konservative Elemente und einen modernen Patriotismus bedient werden. Patriotismus müsse einladend sein, jeder könne sich einbringen und mitmachen. Das heiße aber nicht, das Multi-Kulti an sich immer bereichernd sei. Zwangsheiraten minderjähriger Mädchen oder Ehrenmorde zum Beispiel seien keinesfalls bereichernd und gehörten bekämpft wie jeder Fundamentalismus, auch der von rechts.

Spahn brach auch eine Lanze für die europäische Idee und forderte die Leute auf, unbedingt zur Europa-Wahl zu gehen. „Dass wir heute von Helsinki nach Barcelona reisen können, ohne einmal den Ausweis zu zeigen, oder in 19 Ländern mit der selben Währung bezahlen können, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Deshalb müsse man die europäischen Werte mit aller Kraft stützen. „Die europäische Union macht uns stäker, wenn wir gut zusammenarbeiten. Es geht um was an diesem Wahltag!“ Auch der Europaabgeordnete Norbert Lins warb in einem Grußwort für die Europa-Wahl. Sie dürfe nicht zur Protestwahl werden, weil sie scheinbar nicht so wichtig sei, betonte er.