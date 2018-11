Jeder bringt sich mit seinen Talenten ein

Seit einem Jahr steht die Schustergasse 1 nicht nur für eine Adresse – sondern für ein auf dem Ehrenamt basierendes Angebot für Senioren. Enstanden aus dem Seniorenforum hat sich mit Unterstützung der Stadt vor einem Jahr ein lebhafter Kreis aus zahlreichen Senioren gebildet, bei dem sich jeder seiner individuellen Fähigkeiten entsprechend ehrenamtlich mit Freizeitangeboten einbringt. Die Stadt hat die Räumlichkeiten vom Fürstenhaus gemietet und in Eigenregie umgebaut. „Das ist zu unserem zweiten Wohnzimmer geworden“, sagt eine der Mitwirkenden.

Senioren zwischen 60 und 90 – auch jene, die vor dieser Bezeichnung zurückschrecken – , können sich dort, unabhängig von ihrer Konfession oder ihres Wohnorts, ohne Anmeldung regelmäßig treffen und kostenlose Angebote wie Basteln, den Literaturkreis, Bewegungs- und Musikangebote, Fremdsprachen, Kartenspielen oder Gesprächsrunden in Anspruch nehmen. Am Samstag feiert die Schustergasse 1 ihr Einjähriges – mit einem Tag der offenen Tür von 11 bis 15 Uhr.

2015 ist aus einem Seniorenkongress in der Stadthalle das Seniorenforum hervorgegangen mit dem Ziel, ein Begegnungsangebot für ältere Menschen zu schaffen. Dreimal im Jahr traf und trifft sich das Forum, zunächst in fremden Räumlichkeiten, bis der Wunsch nach einer „eigenen“ Bleibe laut wurde. Die Mitwirkenden sind der Stadt, besonders Daniela Banzer vom Fachbereich Demografie Familie, Jugend und Bildung, die als Ansprechpartnerin für die Senioren agiert.

Mit sieben Ehrenamtlichen, die Kurse leiten, nahm alles seinen Anfang, zunächst bei einem „Marktplausch“ nach dem Wochenmarkt. Mittlerweile sind es zwölf, die sich mit Angeboten einbringen. Die Schustergasse, da sind sich die Verantwortlichen einig, lebt von der Vielseitigkeit, den Fähigkeiten, den Interessen und Meinungen der Einzelnen.

„Ich bin maßlos begeistert und erstaunt, was jeder für ein Potenzial mitbringt“, sagt Elvira Rossbach, die mit Gaby Mielke und Rotraud Höhn den offenen Gesprächsnachmittag leitet. Dort geht es um ernste wie alltägliche Themen. Zwischen acht bis zwölf Menschen nehmen regelmäßig daran teil. „Wir nehmen alle was mit nach Hause“, sagt Rossbach. „Wir sind gierig auf neue Eindrücke – es geht hier nicht um Kaffeeklatsch“, ergänzt Mielke. Rotraud Höhn schätzt vor allem, dass es, anders als beispielsweise im Seniorenheim, wo sie in einer betreuten Wohngruppe lebt, nicht nur um Krankheiten und Gebrechen des Alters geht.

Gerhard Schmieder leitet auch einen Gesprächskreis: „Ziel war es, Männer damit anzusprechen“, sagt er. Die Themen orientierten sich zunächst an Sport und Politik, doch mittlerweile steht jede Runde unter einem individuellen Motto – das kann mal der Nahverkehr aber auch Straßenbau sein, auch Frauen stoßen dazu. Im Gegensatz zum Stammtisch kannten sich die Teilnehmer nicht. Auch neue Mitglieder sind, wie bei allen Angeboten, immer willkommen.

Marjatta Titze leitet den Singkreis – diese Tradition kommt aus ihrer Heimat Finnland und kommt auch in Sigmaringen gut an. Einmal im Monat wird mit der Begleitung von Siglinde Schwarz am Flügel in der Aula der Alten Schule musiziert. Bis zu 50 Gäste kommen. Neben dem Repertoire aus den selbst zusammengestellten Liederheften mit Wanderliedern, Oldies und Schlager werden auch Liedwünsche berücksichtigt. „Eine der Teilnehmerinnen pflegt ihren kranken Mann und sagt, dass sie die Kraft für die Pflege aus dem monatlichen Singen zieht. Seitdem mache ich das noch lieber“, sagt Siglinde Schwarz.

Für englische Lieder wie Gospels wurde gar eine eigene Gruppe namens „Singing Songs“ zusammen mit Bernd Kostmacher ins Leben gerufen. Aufgrund der Nachfrage hat Marjatta Titze auch eine Kreistänze-Gruppe ins Leben gerufen, an der sich auch Alleinstehende ohne Tanzpartner beteiligen können. Hans-Jürgen Titze moderiert die Singkreise seiner Frau und hat entgegen seines Vorsatzes, „nach der Pensionierung jeglicher Verpflichtung aus dem Weg zu gehen“, eine Binokel- und Skat-Runde ins Leben gerufen. Statt der angesetzten zwei Stunden kann so eine hochkonzentrierte Runde auch mal drei Stunden dauern.

Gisela Galla, gelernte Erzieherin, spricht mit ihrem kreativ- und Bastelangebot alle Menschen an, die gerne mit den Händen arbeiten und etwas eigenes kreieren wollen. Am Ende gibt es ein kleines Kaffeepäuschen. Galla wünscht sich noch mehr Interessenten für ihr Angebot.

Annemarie Roesler bietet einen Spielenachmittag an, bei dem vom Brett- bis Kartenspiel alles durchprobiert werden kann, was das Herz begehrt.

Gertrud Schröder und Annette Frank hatte die Idee für einen Literaturkreis, dort werden Bücher – von Belletristik bis Weltliteratur – besprochen und „manchmal auch verrissen“, sagt Schröder, die sich auch im Seniorenkino engagiert, das von Norbert Schröder organisiert wird. Wer gerne mehr über die Schustergasse erfahren mag - oder sich beteiligen möchte, ist beim Tag der offenen Tür morgen gut aufgehoben.