Jeden Abend kommenKarten auf den Tisch

In der Sankt Gallus Kirche in Gutenstein haben am 26. November 1960 die Hochzeitsglocken für Anna und Konrad Amann geläutet. Nach nun 60 Ehejahren können sie am Donnerstag ihr diamantenes Ehejubiläum feiern. Dem Alter entsprechend – der Jubilar konnte vor kurzem seinen 85. Geburtstag feiern, seine Ehefrau wird dieses Alter noch in diesem Jahr erreichen – geht es beiden gesundheitlich zufriedenstellend.

Außer den Mahlzeiten verbringen die beiden täglich eine Zeit gemeinsam. „Jeden Abend nach den Nachrichten kommen die Karten auf den Tisch und es wird Rommé gespielt“, erklärt der Jubilar, „Krimis wollen wir nicht anschauen.“ Mit ihrer Leidenschaft für das Kartenspiel haben sie auch die Enkel angesteckt, denn es gibt kaum einen Enkelbesuch ohne dass Karten gespielt wird. Anna Amann erledigt heute noch die gesamten Hausarbeiten in ihrem Eigenheim im Schlossweg. Ihr Hobby ist der Gemüsegarten. Sie pflanzt komplett das Gemüse für den eigenen Verbrauch in ihrem Garten an. Auch ihr Ehemann ist noch in vielen Bereichen aktiv. Mit 78 Jahren hat er einen PC-Kurs an der Volkshochschule besucht. Als wissbegieriger Mensch bezieht er viele Informationen von der Internetsuchmaschine Google und sagt dann immer schelmisch: „I gockle des amol.“ Auch skypt er gerne mit seinen Enkeln und hört Liedchen seiner Urenkel auf dem Smartphone ab.

Als gelernter Zimmermann ist er immer noch mit dem Holz verbunden und fertigt Vogelhäuschen oder Deko-Artikel aus Holz noch heute in seiner Werkstatt an. Seine handwerklichen Ratschläge sind bei Kindern und auch Enkeln nach wie vor gefragt. „Guck mal“, sagt Amann und schon macht er mit den Armen die verschiedensten Bewegungen und Verrenkungen, „seit etwa 30 Jahren mache ich täglich Gymnastik für meine Beweglichkeit.“ Anna, geborene Müller, aus dem benachbarten Vilsingen wuchs mit zwei Geschwistern auf und musste früh in der häuslichen Landwirtschaft mithelfen, später arbeitete sie mehrere Jahre in einem Textilbetrieb.

Ihr Ehemann wuchs auch mit zwei Geschwistern auf, verlor schon mit elf Jahren den Vater und mit 17 Jahren die Mutter. Nachdem er krankheitshalber seinen Beruf als Zimmermann aufgeben musste, schulte er zum Versicherungskaufmann um und war als Bezirksleiter für den damaligen Landkreis Stockach zuständig. Mehrere Jahre gehörte er dem Aufsichtsrat der Volksbank Meßkirch an, ab 1990 als stellvertretender Vorsitzender, von 1995 bis 2003 als Vorsitzender. Ehrenamtlich war er im Gemeinderat der damals noch selbständigen Gemeinde Gutenstein und im Pfarrgemeinderat tätig. In den Händen des heutigen Ehrenkommandanten lag über 35 Jahre das Kommando über die Gutensteiner Feuerwehr, schon als 23-jährigem wurde ihm dieses Amt übertragen. Außerdem ist Amann Gründungsmitglied des Fischereivereins und gehörte mehrere Jahre dem Vorstand an. Drei Kinder, neun Enkel und zwei Urenkel werden dem Jubelpaar von Herzen gratulieren.