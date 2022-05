„Jede Minute zählt“

Seit November 2019 hat Gutenstein eine „Helfer vor Ort“-Gruppe (HvO). Das sind acht gut ausgebildete, ehrenamtlich tätige Ersthelfer aus der Gemeinde, die im Ernstfall die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder des Rettungsdienstes überbrücken. Die Gruppe hatte seitdem 20 bis 30 Einsätze pro Jahr. Bei einem Herzstillstand könne nur sehr schnelles Handeln und sofortige erste Hilfe das Leben retten, sagen die Notfallsanitäter Stefan Rieger und Krankenschwester Sabine Feig im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Der direkte Auslöser eines plötzlichen Herztodes ist meist das Kammerflimmern; das mit einem Defibrillator beendet werden kann. Um möglichst schnell und gut ausgerüstet zu sein, wollen die beiden zwei Defibrillatoren für die HvO Gruppe anschaffen. Am Gutensteiner Bürgerhaus ist an der Rückseite ein solches Gerät angebracht. Für die Entnahme ist ein Code notwendig, den die Ersthelfer kennen und Privatpersonen im Ernstfall mit einem Anruf bei der Leitstelle erfahren können. Stefan Rieger machte sich kürzlich die Mühe, fuhr mit seinem Auto von zu Hause zum Bürgerhaus, dann in verschiedene Straßen und stoppte jeweils die Zeit. Dabei stellte er fest: „Wir verlieren im Regelfall zweieinhalb bis drei Minuten und das ist ein entscheidender Zeitfaktor. Das spricht für ein eigenes Gerät. Bei einer Reanimation sind die ersten drei bis vier Minuten entscheidend. Mit jeder weiteren Minute Verzögerung sinken die Erfolgsaussichten um jeweils zehn Prozent.“ Außerdem seien die einheimischen Helfer durch die kürzeren Anfahrtswege und die bessere Ortskenntnis einige Minuten vor dem Rettungsdienst am Einsatzort. Beim Kammerflimmern könne der automatisierte, externe Defibrillator (AED) kontrollierte Stromstöße abgeben, die das Herz wieder in einen regelmäßigen Rhythmus bringen, erklärt Sabine Feig. Es sei wie ein „reset“, das Herz werde wieder auf Null gestellt. „Durch diese Störung pumpt das Herz nicht regelmäßig und fördert kein Blut mehr in den Kreislauf, dann setzt das Hirn seine Funktionen aus“, ergänzt Stefan Rieger. Der Ersthelfer, der zuerst beim Patienten ankommt, beginnt mit der Herzdruckmassage, der zweite kümmert sich um den Defibrillator. Die HvO Gruppe hat sich einen finanziellen Grundstock durch das Testen und die Mithilfe im Impfzentrum in der Coronazeit angelegt, der aber nicht ausreicht. Nun bitten die Helfer die Bevölkerung um eine finanzielle Unterstützung um die notwendigen 4 000 Euro für die beiden Defibrillatoren aufzubringen, „denn jede Minute zählt.“ Spenden bitte an das DRK KV Sigmaringen, bei der Hohenzollerischen Landesbank Sigmaringen IBAN DE17 6535 1050 0000 8211 48, Kennwort AED HvO Gutenstein.