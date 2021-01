Je 4900 Euro für helfende Projekte

Die Aktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ hat die Menschen in der Region während der vergangenen Monate erneut dazu aufgerufen, Geld zu spenden. Das wird nun zu gleichen Teilen unter allen unterstützten Projekten aufgeteilt. In diesem Jahr erhalten die Spendenempfänger jeweils 4900 Euro – unter ihnen sind unter anderem die Vereine Mariphil und Gemeinsam für Wapa.

Martin Riester, Vorsitzender des Vereins Mariphil, berichtet, für was das Geld verwendet wird. Zum einen setze Mariphil auf Hilfe zur Selbsthilfe und langfristige Arbeiten. Die Spendengelder der vorangegangenen Aktion sind nun in Corona-Pakete und die Verteilung von Reissäcken geflossen. Zudem ist eine Sozialarbeiterin eingestellt worden.

Die Organisation mit Sitz in Sigmaringen engagiert sich auf den Philippinen. Dort arbeiten sie mit bis zu 1000 Familien zusammen. Das Geld fließe erneut in das Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen, die in Davaos neben einer Müllhalde leben, ein besseres Leben zu ermöglichen.

Der Sigmaringer Verein Gemeinsam für Wapa betreut mehrere Projekt in Burkina Faso. In der Provinz Sanguié in dem westafrikanischen Land will der Verein unter anderem den Bau eines Brunnens samt der Anschaffung einer Wasserpumpe und Tank vorantreiben, erklärt Bertrand Bazie, Mitgründer und Vorsitzender des Vereins. „Ein Teil des Geldes soll zudem in den Aufbau einer Baumschule fließen. Mit den dort gezogenen Bäumen soll dann die Aufforstung vor Ort vorangetrieben werden – aber dafür brauchen wir erst mal Wasser“, so Initiator Bertrand Bazie, der sich erfreut ob des hohen Spendenbetrags zeigt.