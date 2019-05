Jazz-Trio reißt das Publikum mit

Mit einem fulminanten Konzert hat die Boogie Connection das Publikum der Sparkassen-Soiree im Hofgarten begeistert. Nur mühsam konnten sich die Zuhörer bei den fetzigen Rhythmen auf die Stühle halten. Am Ende des Konzerts sprangen alle auf, um mit einem frenetischen stehenden Applaus zu danken. Der Leopoldsaal kochte – das außerordentliche Konzert wird als großes Highlight in Erinnerung bleiben. Sparkassen-Vorstand Michael Hahn begrüßte als Hausherr die Konzertbesucher. Er dankte Fritz Kovacic von der Gesellschaft für Kunst und Kultur, der als künstlerischer Leiter der Konzert-Reihe die Band nach Sigmaringen holte.

Die Boogie Connection – das sind Thomas Scheytt am Klavier, der Schlagzeuger Hiram Mutschler und Christoph Pfaff (Gesang, Gitarre und Mundharmonika) – sind unerreichte Könige der internationalen Live-Jazz-Szene.

Das ließ Großes erwarten. Geboten haben sie tatsächlich Fantastisches: Energiegeladen und voller Musizierlust kam das Trio auf die Bühne. Sie spielten die ersten Klänge – Pfaffs raue Stimme setzte an und schon erklang mitreißenden Boogie vom feinsten. Pfaff erklärte, dass sie Musik aus ihrer Jugend, also Boogie, Blues und ein bisschen Rock 'n' Roll spielen. „Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber ich bin nicht der einzige weißhaarige im Saal“, stellte er mit einem Schmunzeln fest.

Blues und Boogie

Mit „San Francisco Bay Blues“ ging es in atemberaubenden Tempi weiter. Am Piano zauberte Scheytt Solo-Feuerwerke, für die das Publikum mit Szenen-Applaus herzlich dankte. Das Stück erreichte in einem gewaltigen Schlussakkord seinen Höhepunkt – das Publikum jubelte vor Bewunderung. Und es hörte nicht auf zu jubeln. Von einem Stück zu anderen ging es wie auf einem tosenden Meer. Auf der Bühne entfachten die Musiker rauschende Klangwellen, sprudelnden Rhythmen. Pfaffs Stimme beeindruckte durch raues Timbre, gewaltige Ausbrüche, weiche Akzente. Die Emotionen schossen hoch. Die Musik riss das Publikum mit, das auf den Stühlen tänzelte, den Takt klatschte, mit Leib und Seele bebte.

Mit „It’s Boogie Time“ ging es gleich weiter und noch eine Stufe höher. Scheytt und sein Piano überschlugen sich überschwänglich. Der Pianist tanzte auf seinem Hocker, griff furios in die Tasten, katapultierte Klänge in den Saal, sprühte von Energie, dass es im Leopoldsaal nur so hallte.

Mutschler stand in nichts nach und machte mit seinem Schlagzeug Wunder. Immer wieder schauten sich Schlagzeuger und Pianist lachend an und man sah ihnen an, dass sie riesigen Spaß hatten. Diese Spielfreude war absolut ansteckend – das Publikum lachte mit. Weitere Blues-Ikonen wie „Ain’t nobody’s business aus dem Jahr 1922, das nachdenkliche „Nobody knows You when You’re down an out” beeindruckten sehr. Es gab auch engagierte Lieder, feinster Rumba-Blues, wie „Help the poor“ aus dem Jahr 1900. Es erklang erschütternde Musik gepaart mit intelligenter Virtuosität. Das geniale Trio zog im Laufe sämtliche Register.

Auch die eigenen Kompositionen des Trios begeisterten das Publikum. Mit Scheytts „Fifty Dollar Boogie“ ging es voller Power durch. Er ließ das Piano in den hohen Tönen nur so klimpern, es erschien fast schon wie gezaubert. Mit Pfaffs Komposition „Thank You for the Memories“ wurde es hochemotional. Die Mundharmonika sang ihr tiefsinniges Lied. Nach drei Zugaben endete eine grandiose Sparkassen-Soiree.