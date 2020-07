Jazz-Konzert gegen Corona-Blues

Bei schönstem Sommerwetter hat die Jazz-Band „Bounded Blues“ den Kultursommer eröffnet. Zusammen mit Sängerin Britta Medeiros und dem Sigmaringer Jung-Trompeter Jeremias Fangauer zauberten sie auf Einladung von „Kunst und Kultur“ dem Publikum nach langer Live-Kultur-Abstinenz ein sinnliches Vergnügen der Extraklasse.

Der Platz vor dem Rathaus war mit einem Band abgetrennt worden, die Stühle standen locker und das Hygienekonzept wurde eingehalten. Organisator Fritz Kovacic vom Verein „Kunst und Kultur“ begrüßte die Besucher: „Leider konnten wir nur 100 Karten ausgeben, aber das heutige Konzert ist ein Lichtblick und ein hoffnungsfroher Neubeginn.“ Die Politik, konkret das Land Baden-Württemberg, schütte gerade ein Füllhorn aus, darüber freuen sich die Veranstalter nach den corona-bedingten Absagen und auch, dass innerhalb kürzester Zeit und mit Hilfe des Bild-und-Ton-Studios ein Open-Air-Konzert möglich gemacht werden konnte: „Klänge, die das Herz erreichen, mögen Sie jetzt glücklich machen.“

Wolfgang Fischer, der Mann am Klavier der Bounded-Blues-Band aus Balingen, zeigte ebenfalls seine Freude über die Möglichkeit, live für ein Publikum zu spielen. Mit ihm zusammen traten Arno Haas mit Saxophon, Schlagzeuger Alex Neher und Florian Dohrmann mit Kontrabass auf die Bühne. Der Bandleader sprach das Publikum nicht nur mit der Musik an, sondern suchte den direkten Kontakt: „Wir können doch beim Du bleiben?“ Außerdem bekam er gegen die Abendsonne einen Strohhut aus dem Publikum samt Sonnencreme. Die lockere Atmosphäre intensivierte nach dem beschwingten Intro Frontsängerin Britta Medeiros: „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wunderbar das ist, hier zu stehen, und wenn wir dann noch euch mit so einem dicken Grinsen sehen, freut uns das.“

In den Mittelpunkt ihres Konzerts stellte die Band „The Queen of Jazz“, Ella Fitzgerald (1917-1996), eine großartige Sängerin und Interpretin, deren Leben und Stimme Medeiros spürbare Präsenz verlieh: „Ella hatte immer die falschen Männer, alles wurde zum Drama.“ Und als sie dann von Chick Webbs, der Ella förderte, nach seinem Tod die Band übernehmen sollte, sei dies natürlich schief gegangen: „Das ging nicht, denn so brillant Ella war, Notenlesen konnte sie nicht.“ Ihre Songs bleiben jedoch unvergessen. Die Souveränität und Leichtigkeit, mit der Medeiros ihre eigene Interpretation auf die Bühne nach Sigmaringen brachte, unterstrich die Glaubwürdigkeit der von ihr erzählten Geschichte.

Die Verneigung vor Ella Fitzgerald wurde im Laufe des Abends durch die frischen und gleichzeitig sehnsüchtig-traurigen Lieder zu einem symbolischen Luftsprung vor Freude. „Summertime“, „Love“, „Heaven“ und „Sky“ klangen fast wie eine Anleitung zum Durchhalten in schwieriger Zeit.

Die Sängerin lenkte während und zwischen den Songs die Musiker mit ihren Instrumenten, die immer wieder mit variationsreichen, jubilierenden Soli hervortraten. Jeder Instrumentalmusiker konnte so seine Fähigkeiten mit eindrucksvollen Fills und Breaks unter Beweis stellen. Der Sigmaringer Jeremias Fangauer fügte sich dabei ebenso klangstark mit seiner Trompete in die Jazzformation ein.

Nach zwei Zugaben musste sich das begeisterte Publikum von den Musikern verabschieden und hygienegerecht, also mit Abstand, den Rathausplatz verlassen. Ein Live-Konzert, hier waren sich die Zuhörer einig, ist einfach durch kein noch so gutes digitales Medium zu ersetzen.