Jahresrückblick TC Sigmaringen

Das Jahr 2022 geht zu Ende. Auch in diesem Jahr waren das gesellschaftliche Leben und der Sport von der Corona-Pandemie beeinflusst. Dennoch war auch dieses Jahr ein sehr positives für den TC Sigmaringen.

Beginnen wir mit dem Herzen unseres Vereins, den Mitgliedern. Wir schließen das Jahr mit 349 Mitgliedern ab. Insgesamt sind 38 Personen in den Verein eingetreten, was einer Steigerung von rund 12% entspricht. Davon haben viele den Verein in der Sommerrunde vertreten. Trotz Corona sind 17 Mannschaften angetreten. Davon sind vier Mannschaften aufgestiegen, elf Mannschaften haben die Spielklasse gehalten und lediglich zwei Mannschaften sind abgestiegen. Eine super Bilanz für die SpielerInnen.

Ebenfalls haben einige Mitglieder super Turnierergebnisse erlangt. Beispielhaft zu nennen sind hier die WM-Titel von Toby Mitchell, Hermann Linke, welcher neben anderen Erfolgen ein Ranglistenturnier für sich entschied, sowie der Sieg von Terry Deeth bei den ITF Swiss Seniors in Klosters.

Auch unsere Jugend hat bei den Kreismeisterschaften geglänzt: Henry Beck, Valentino Tsvetanov und Moritz Kiem haben im Einzel in ihrer Altersklasse den ersten Platz erkämpft. Janosch Siegmann und Henrik Lehner wurden Zweiter und Daniel Tsvetanov Dritter. Im Doppel siegten V. Tsvetanov und H. Beck sowie M. Kiem und H. Lehner.

Dass der TC Sigmaringen erfolgreich ist, beweisen auch die Trainingszahlen. Da rund zehn Stunden in der Woche mehr trainiert werden, arbeiten neben unserem Cheftrainer Zoltan Vary bereits drei weitere Trainer, um allen Interessierten ein Training anbieten zu können. Die Jugendarbeit läuft sehr gut, 70 Jugendliche unter 18 Jahren trainieren momentan bei Zoli‘s Tennisschule.

Um unserer Jugend die Zeit auf der Anlage noch schöner zu gestalten, schaffen wir momentan eine Jugendecke. Dort können sie verweilen und bei einer Wurst an der Feuerschale ihre Zeit genießen. Außerdem ist unser Verein um ein Ehrenmitglied reicher geworden, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Claus Nüssle, der während seiner Präsidentschaft wichtige Investitionen tätigte und die Anlage des TC Sigmaringen modernisierte. Heute wird sie von unserem Anlageteam perfekt gepflegt und in Schuss gehalten.

Wir sind sehr froh, dass sich unser Verein trotz der angespannten Zeit positiv entwickelt und bedanken uns bei unseren Mitgliedern, Förderern und Freunden.