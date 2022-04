Jahreskonzert der Musikkapelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. April war es endlich soweit: Die Aktiven der Musikkapelle Laiz standen nach zweijähriger Pause erstmals wieder auf der Konzertbühne – ein kleiner Startschuss für den Wiederbeginn kultureller Veranstaltungen im Ort. Unter der Leitung von Christine Burkhart hat die Kapelle unter dem Motto „Einfach tierisch“ ein anspruchsvolles Jahreskonzert gegeben. Die Kapelle konnte ihr breites, musikalisches Spektrum zeigen. Das sehr gut besuchte Konzert in der Festhalle bot allen Gästen, auch dem Ministerpräsidenten und seiner Frau, ein inspirierendes Hörvergnügen.

Den Auftakt machte die Konzertouvertüre „Where Eagles Soar“. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Anja Lutz und Moderatorin Franziska Peschke brachten die Musiker*innen die verschiedensten Tiergeschichten zu Gehör. Unter anderem die dramatische Verfolgungsjagd des letzten Einhorns bei „Cry of the Last Unicorn“, Schmetterlinge tanzten durch die Luft und Ponys trabten durch die Manege des Zirkus Renz. Außerdem wurde das Publikum in die Welt des Musicals „Tanz der Vampire“ entführt. Beim Arrangement von Andrew Lloyd Webber trafen die Zuhörer*innen auf die unterschiedlichen Katzentypen aus dem Musical „Cats“. Beim Stück „Jungle Fantas“ erfüllten Urwaldklänge die Halle und sorgten für afrikanische Momente. Zum Abschluss wurde der Quadriga Marsch gespielt. Die Musikkapelle verabschiedete sich unter langanhaltendem Applaus des Publikums.

Vorsitzende Anja Lutz bedankte sich in ihrer Ansprache bei allen Gästen für ihr Kommen und die Unterstützung, auch in den vergangenen zwei Jahren. Besonders freue sie sich, die Ehrenmitglieder gesund an diesem Abend willkommen heißen zu dürfen, ebenso wie die Jungmusikanten, die trotz der schwierigen Umstände während der Pandemie der Musik und der Musikkapelle treu geblieben sind.

Rainer Bermann führte die sehr persönlich gehaltenen Ehrungen langjähriger Mitglieder durch. Geehrt wurden: Für 10 Jahre: Christoph Richter; Für jeweils 15 Jahre Tätigkeit erhielt Leonore Kübler die Förderermedaille und Dirigentennadel. Für 30 Jahre wurden Yvonne Dreher, Johannes Kretschmann sowie Peter Ramsperger und für 40 Jahre Karin Lehn und Rainer Bermann geehrt. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Theodora Landenberger, Renate Schäfer und Christine Burkhart die Ehrennadel in Gold. Für 60 Jahre geehrt und damit zum Ehrenmitglied ernannt wurde Albrecht Knaus.