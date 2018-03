Jürgen Ott dirigiert letztmals das Jahreskonzert der Musikkapelle Laiz

Die Musikkapelle Laiz bereitet sich auf ihr Jahreskonzert vor, das sie am Samstag, 24. März, geben wird. Bei diesem Konzert wird sich Dirigent Jürgen Ott nach SZ-Informationen verabschieden. Der Sigmaringendorfer wird zum 1. April die Musikkapelle Oberschmeien übernehmen. Als Nachfolgerin wird Christine Burkhart die Musikkapelle Laiz leiten. Vorsitzender Peter Ramsperger will sich erst zum Jahreskonzert äußern. Zuletzt dirigierten zwei Kandidaten Probe. Die Kapelle entschied sich für Burkhart als künftige Dirigentin. Sie ist in der Region bekannt, da sie bis vor einigen Jahren die Stadtkapelle Scheer und die Feuerwehrkapelle Stetten am kalten Markt dirigierte.

Mit einem Probewochenende haben sich die Musiker der Musikkapelle Laiz vergangenes Wochenende auf ihr Jahreskonzert vorbereitet. Fand im letzten Jahr das Probewochenende zu Hause in Laiz statt, so entschied sich die Kapelle für Überlingen als Ziel. Nach der Anreise und einer kleinen Stärkung widmeten sich die Musiker sofort dem wichtigsten Ziel des Wochenendes: der Probenarbeit. Gemeinsame Orchester- und auch Satzproben standen das ganze Wochenende über im Mittelpunkt. Zum Ausgleich stand am Samstag ein Casinoabend auf dem Programm.