„Jäger des Lichts“: Retrospektive mit Werken von Jörg Amsel

Eine Retrospektive mit Arbeiten des im Mai im Alter von 75 Jahren verstorbenen Sigmaringer Fotokünstlers Jörg Amsel wird am Samstag, 22. September, um 15 Uhr im Heimatmuseum Runder Turm unter dem Titel „Jäger des Lichts“ eröffnet. Zur musikalischen Umrahmung improvisiert Matthes Seidel. Die Ausstellung bietet einen Überblick über das Schaffen Amsels, der vor allem durch seine großartigen Naturfotografien bekannt geworden ist. Die starke Reduzierung der Motive bis hin zum faszinierenden Lichtreflex hat den Künstler bis zuletzt beschäftigt. Seine Ansichten von Bäumen, Steinen, Wasser oder Schneeformationen erwecken den Eindruck gemalter abstrakter Kunstwerke und sind doch Fotografien, die ohne jede weitere technische Bearbeitung entstanden sind, Farben und Formen aus der Natur. Ein Ausstellungsgespräch mit Susanne Amsel findet am 3. Oktober um 14 Uhr im Runden Turm statt. Die Finissage findet am 14. Oktober zum Fest der Kulturen statt und startet um 13 Uhr am Rathausplatz mit der Trommelgruppe Sonkaba und einem Kunstspaziergang zum Runden Turm. Der Runde Turm ist samstags, sonn- und feiertags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.