Italienische Rezepte treffen auf Messe-Trends

Gleich vier Eisdielen gibt es in Sigmaringen. Da fragt sich der Gast unweigerlich, wo die Unterschiede liegen. In unserer Serie stellen wir die Eisdielen anhand von einheitlichen Kriterien vor. Im Internet küren unsere Leser dann einen Sieger. Heute im Porträt: die Eisdiele Dolomiti am Leopoldplatz. Sigmaringens älteste Eisdiele wurde schon 1963 von Italienern aus den Dolomiten eröffnet. Heute wird sie von Snježana Babogredac und ihrem Mann Matej geführt.

Herstellung: Auf die Qualität kommt es den Geschäftsinhabern an. Das gesamte Eis stamme aus eigener Herstellung im hauseigenen Eislabor – so wird bei Eisdielen die „Küche“ genannt. Jeden Tag werde das Eis aus frisch eingekauften Zutaten zubereitet. Fertigeis oder Mischungen kommen Snježana Babogredac nicht in die Waffel – genauso wenig wie Dosenfrüchte. Viele Jahre lang hat die ??-Jährige schon als junge Frau in der Eisdiele gejobbt, bevor sie sie übernommen hat. Die meisten Rezepte für klassische Sorten hat sie übernommen und seit 1963 kaum verändert. Für ihr Vanilleeis kauft sie echte Vanilleschoten, ins Schokoeis kommt Schokolade. Farbstoffe seien ein Tabu, sagt sie.

Auswahl: 30 verschiedene Eissorten werden in dieser Saison angeboten. Immer wieder wird das Angebot variiert. Inspirieren lassen sich Snježana Babogredac und ihr Mann auch auf speziellen Messen, wo sie sich auf die Suche nach Trends aus aller Welt begeben. „Dieses Jahr haben wir ein orientalisches Joghurteis mit Ingwer und Zimt. Das ist sehr beliebt“, sagt die Geschäftsinhaberin. Auch Kreationen wie Heidelbeer-Joghurt fänden enormen Zuspruch. „Die gibt es sonst wirklich nirgendwo.“ Bei der breiten Palette kommen auch Allergiker, Diabetiker, Veganer und Menschen mit Glutenunverträglichkeit auf ihre Kosten. Fast alle Fruchteissorten sind laktosefrei, ebenso „Noir“, ein Sorbet mit dunkler Schokolade. Nur Bananeneis macht die Chefin lieber mit Milch, weil es dann cremiger werde. Glutenhaltig ist derzeit lediglich die Eissorte „Cookies“: Denn die enthält echte Keksstückchen, die mit Weizenmehl gebacken wurden. Wer bei den Inhaltsstoffen ganz sichergehen will, kann sie auf dem aushängenden Allergen-Dokument nachlesen – oder ganz einfach direkt nachfragen.

Lage: Direkt am Leopoldplatz in der Sigmaringer Innenstadt gelegen, ist die Eisdiele zu Fuß sehr gut erreichbar und bietet sich in Verbindung mit einem Stadtspaziergang an. Dank der Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe haben es auch Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel leicht, sich hier den Gaumen erfrischen zu lassen.

Service und Öffnungszeiten: Die Eisdiele Dolomiti hat täglich von zehn Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet. Mehr Infos: facebook.de/eisdiele.dolomiti.sigmaringen

