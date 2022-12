Ist die Laizer Hauptstraße wirklich wieder befahrbar? Verbotsschilder stehen immer noch

Seit dem 22. Dezember ist die Laizer Hauptstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Doch wer vom Laizer Kreisel am Expert in Richtung Hauptstraße abbiegen möchte, der wird von einem Umleitungsschild gestoppt. Laizer Hauptstraße gesperrt, steht dort in großen Lettern, Durchfahrt bis zur Baustelle für Anlieger frei.

Schilder mit Absicht stehen gelassen?

Auf Höhe der Firma Eisele passieren Autofahrer ein zweites Schild, das unmissverständlich die Botschaft sendet: Durchfahrt verboten. In der Gegenrichtung bei Dannys Bikeshop steht ebenso ein Schild. Es kann also kein Versehen sein.

Trotzdem nutzen viele Autofahrer in den vergangenen Tagen die Hauptstraße und freuen sich, dass sie sich die Umleitung sparen können. Hat die Stadtverwaltung die Beschilderung bewusst nicht abgebaut, damit das Provisorium von möglichst wenigen Autofahrern genutzt wird?

Sprecherin: "Es ist ein Versehen."

Nachfrage im Rathaus: „Es war ein Versehen, dass wir die Schilder stehenlassen haben“, sagt Stadtsprecherin Jennifer Krämer am frühen Dienstagnachmittag. Die Schilder sollen im Laufe des Tages abgebaut werden.

Bis Ende Januar – oder je nach Witterung auch länger – soll die Straße befahrbar bleiben, danach gehen die unterbrochenen Arbeiten weiter.