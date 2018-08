Isabell Engler geht mit dem Heli auf Einkaufstour

Überall liegen Scherben. Im Schaufenster des Geschäfts in Radolfzell klafft ein mannshohes Loch. Der fußballgroße Steinbrocken, der gegen 3.30 Uhr die Scheibe durchschlagen hat, liegt neben dem Tresen. Ein Beamter des Kriminaldauerdienstes macht Fotos vom Tatort. Im Blitzlicht leuchten zwischen den Glassplittern Geldmünzen auf. Der Täter hat bei seiner Flucht einen Teil seiner Beute verloren. Der Kriminaldauerdienst macht sich an die Arbeit – für die Dauer einer Nachtschicht hat die „Schwäbische Zeitung“ ein Team in Singen begleitet.