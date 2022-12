Irischer Stepptanz in Sigmaringen

Die Show „Dance Masters! – Best of Irish Dance!“ macht während der Deutschlandtour am Dienstag, 24. Januar, Halt in Sigmaringen. Los geht es mit der rund zweistündigen Aufführung in der Stadthalle um 19.30 Uhr.

Laut Ankündigung wird die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise – beginnend mit dem Erscheinen der wandernden Tanzlehrer (Dance Masters) vor rund 250 Jahren in den irischen Dörfern und Kleinstädten bis hin zum internationalen Durchbruch dank eines Gastauftrittes beim Grand Prix d'Eurovision 1994.

Die Rahmenhandlung bildet die Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate, welche den Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen bis zur heutigen Zeit führt. In Kooperation mit GFD Promotions holt Reset Production zwölf irische Stepptänzer auf die deutschen Bühnen. Diese haben ihr Handwerk an den besten Irish Dance-Schulen erlernt. Die ausgefeilten, rasanten Choreografien und die präzise ausgeführten „clicks“ zeigen das Können der Tänzer, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Unterstützt werden die Tänzer von live gespielter und gesungener Musik. Die irische Band verbindet Gitarrenrhythmen und Geigenklänge mit traditionellen Pipes und original irischen Vocals. Die Szenerie wird untermalt mit stimmungsvollen Bildern von der grünen Insel, ausgestrahlt auf einer großen Video-Leinwand. Auf sie werden auch die Tänzer und Musiker zusätzlich übertragen – damit auch die Zuschauer in den hinteren Reihen keinen Schritt verpassen.

Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5481830 und online unter www.bestofirishdance.de. Kinder von sieben bis zwölf Jahren erhalten jeweils zehn Euro, Gruppen ab zehn Personen jeweils fünf Euro Ermäßigung pro Ticket. Freier Eintritt besteht für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis.