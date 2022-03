Inzidenz im Kreis steigt

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Sigmaringen ist am Sonntag leicht gesunken, das Landratsamt meldet 3614 Infizierte – 1133 davon sind allein am Wochenende gemeldet worden, 1301 Menschen sind aus der Quarantäne Entlassene. Aus Sigmaringen werden am Wochenende 112 neue Fälle gemeldet, aus Mengen 134 und aus Bad Saulgau 163. In fast allen Kreisgemeinden ist die Anzahl der aktuell Infizierten zweistellig – mit einer Ausnahme: Beuron verzeichnet aktuell neun Infizierte, zwei neue Fälle am Wochenende. Neue Todesfälle gibt es keine. Die Inzidenz steigt von 3605,3 am Samstag auf 3614,5 am Sonntag. Damit steht der Landkreis Sigmaringen an der Spitze aller baden-württembergischen Landkreise.