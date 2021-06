Inzidenz im Kreis Sigmaringen bleibt unter 35

Wie das Landratsamt mitteilt, treten ab Donnerstag, 10. Juni, neue Lockerungen in Kraft. Die RKI-Inzidenz liegt am heutigen Mittwoch den fünften Tag in Folge unter 35, dies habe das Gesundheitsamt amtlich festgestellt.

Ab Donnerstag ist in der Außengastronomie und bei Veranstaltungen und dem Besuch von Einrichtungen im Freien kein Negativtest, Genesenen- oder Geimpftennachweis mehr notwendig. In der Innengastronomie oder für den Besuch von Indoor-Einrichtungen und Veranstaltungen in Innenräumen gilt jedoch weiterhin die 3-G-Regel, da die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen höher ist. Allein Museen, Bibliotheken, Galerien und Archive sind von der 3-G-Regel ausgenommen.

Private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage in gastgewerblichen Einrichtungen können mit bis zu 50 Teilnehmern stattfinden. Weitere geimpfte oder genesene Personen oder Kinder dürfen allerdings nicht hinzukommen, sie werden bei der maximal zulässigen Personenzahl von 50 mitgezählt. Alle Teilnehmer müssen einen Test-, Impf- oder Genesenen Nachweis vorlegen. Es darf nicht getanzt werden.

Wer privat außerhalb einer Gastronomie feiert, muss sich an die allgemein gültige Personenbegrenzung halten: Zehn Personen aus maximal drei Haushalten plus Kinder unter 13 Jahren sowie Genesene und Geimpfte sind erlaubt.

Private Treffen, bei denen teils nicht der notwendige Abstand gehalten wird, keine Maske getragen wird und die Teilnehmer nicht getestet sind, haben sich landesweit als ein Treiber der Pandemie herausgestellt. Daher hält das Land bei privaten Treffen an seiner restriktiven Linie fest.

Die zulässige Teilnehmerzahl bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien steigt auf bis zu 750 Personen, in geschlossenen Räumen dürfen sich weiterhin bis zu 250 Personen versammeln. Im Einzelfall ist die Grundfläche bzw. sind die räumlichen Kapazitäten der begrenzende Faktor. Damit die Umsetzung der Abstandsregel jederzeit gewährleistet werden kann, gilt als Faustregel: ein Teilnehmer pro vier Quadratmeter Veranstaltungsfläche.

Die Lockerungen müssen zurückgenommen werden, wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander über 35 steigt. Weitere Lockerungen sieht die Corona-Verordnung des Landes nicht vor.