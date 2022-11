Investor baut Studentendorf mit Tinyhäusern

Unterhalb des Gelben Hauses in Laiz lagerte früher eine Brauerei in Gewölbekellern Bier. Der Eingang zu den alt-ehrwürdigen Gärkellern befindet sich am Litschenberg auf einem Grundstück, das mit sogenannten Tinyhäusern bebaut wird. Die Rulfinger Bauunternehmer Antje und Michael Lotzer haben das Grundstück gekauft, weil sie oberhalb am Litschenberg fünf Reihenhäuser bauten.

Ungewöhnliches Grundstück

Der Zuschnitt des Grundstücks unterhalb ist so schmal, dass dort keine klassische Bebauung möglich ist. Der Hang auf der einen Seite und die Bahnlinie auf der anderen Seite schränken Bauherren erheblich ein. „Dieses Grundstück hätte wahrscheinlich nie jemand bebaut.“ Also kam den Lotzers die Idee mit den Minihäusern. Vier an der Zahl werden es. Alle vom Grundriss identisch. Nur die Fassaden sind unterschiedlich.

Architekt Marcus Wawra-Benz hat zwei rechteckige Baukörper übereinander gesetzt. Beide Riegel sind 14 Quadratmeter groß. Im unteren Teil des Minihauses befinden sich Wohnraum, Küche und Bad. Ein Erlebnis ist die nach oben führende Treppe. Um Platz zu sparen, verstauen die späteren Mieter die Treppe in einem Küchenschrank, wenn sie nicht gebraucht wird.

Oben sind zwei abgeschlossene Zimmer zu finden. Zusätzlich gibt es einen kleinen Keller mit Abstellfläche. Die Heizung erfolgt auf elektrischer Basis.

Die Materialien, die wir für die Fassaden verwenden, recyceln wir. Michael Lotzer

„Die Materialien, die wir für die Fassaden verwenden, recyceln wir“, sagt Michael Lotzer – so wie das Grundstück auch. Im ersten, bereits stehenden Haus kleben an der Fassade alte Metallfässer, in denen die Engelswieser Firma Live Fresh Ingwer für die Saftherstellung bezog.

So sieht es in den Minihäuser innen aus. (Foto: Fotos: Michael Hescheler)

Die anderen Häuser werden mit Altholz einer früheren Scheune, carbonisiertem Holz oder Autoreifen verkleidet, so Idee von Michael Lotzer. „Die Fassaden dürfen ruhig etwas provozieren“, sagt der Bauherr. Unter der Fassade befindet sich eine acht Zentimeter starke Isolierung.

Das Holz für die drei noch fehlenden Häuser ist in Vorarlberg zugeschnitten und bereits geliefert worden. „Wir müssen die Häuser nur noch zusammenbauen“, sagt der Bauherr.

Wände aus Fichtenholz

Innen bleibt das fugenfreie, zehn Zentimeter starke Fichtenholz sichtbar, wodurch ein angenehmes Raumklima entsteht. Das Holz wird leicht angeschliffen und gebeizt. „Die Minihäuser leben vom effektiven Einrichten“, sagt der Sigmaringendorfer Architekt Marcus Wawra-Benz. Deshalb werden die Häuser komplett möbliert. „Unsere Mieter brauchen eigentlich nur noch mit dem Koffer zu kommen“, sagt Antje Lotzer, Geschäftsführer der Rulfinger Ideenwelt, die vor einigen Jahren mit einem Containerhaus im Kreis von Architekten schon einmal für Aufsehen sorgte.

Pro Haus können zwei Menschen einziehen, die Häuser sind für Studenten oder Schüler der Modefachschule konzipiert. Die Kaltmiete pro Person soll bei 300 Euro liegen.

Rückmeldungen überwiegend positiv

Die Rückmeldungen, die das Ehepaar auf seine Pläne bekommt, sind meistens positiv. Antje Lotzer: „Sogar ältere Menschen finden’s cool.“ In vielen Gemeinden gebe es Grundstücke, die auf diese Weise bebaut werden könnten. Was Michael Lotzer vermisst, ist die Bereitschaft, sich auf Tinyhäuser und die damit verbundenen Kompromisse einzulassen.

Steil nach oben: das künftige Treppenhaus. (Foto: Michael Hescheler)

Nicht nachvollziehen kann er die Forderung der Stadt Sigmaringen, dass pro Minihaus ein Stellplatz für ein Auto angelegt werden muss. Die Menschen, die sich für neue Wohnformen interessieren, hätten häufig kein Auto, begründet er. Alle Bauvorschriften gelten unvermindert auch für Tinyhäuser, so muss die Firma eine Prüfstatik nachweisen, obwohl es aus Sicht von Michael Lotzer wenig zu prüfen gibt. „Was soll bei den kleinen Häuschen auch sein?“

Platz für acht Bewohner

Im Frühjahr sollen alle Minihäuser stehen. Am Laizer Litschenberg können dann acht Menschen wohnen und auf dem „ausgeflippten Grillplatz vegetarische Hamburger grillen“, wie Michael Lotzer augenzwinkernd anfügt.