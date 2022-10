Interreligiöses Gebet auf dem Marktplatz Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr konnte am Tag des Flüchtlings, welcher traditionell bundesweit am Freitag innerhalb der Interkulturellen Woche stattfindet, ein Interreligiöses Gebet in Sigmaringen stattfinden. Hierbei feierten die Organisatoren des Tages des Flüchtlings um die Integrationsbeauftragten des Landkreises, die Stadt Sigmaringen und Mitarbeitenden von Diakonie, DRK und Caritas gemeinsam mit Herrn Pfarrer Baumgartner von der katholischen Kirche, Herrn Pfarrer Ströhle von der evangelischen Kirche und Frau Zehra Alkisoglu und Herrn Enes Saraç vom muslimischen Donaukulturzentrum das interreligiöse Miteinander in unserer Gesellschaft. Dabei standen vor allem das interreligiöse Miteinander in Form von christlichen und muslimischen Gebetsinhalten und Visionen zu einem friedlichen Zusammenleben im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt in der Feier war, dass Situationen von geflüchteten Menschen anhand von verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurden. Hierdurch konnten die Besucherinnen und Besucher einen Einblick bekommen, wie viele unterschiedliche Gründe es geben kann, flüchten zu müssen, und wie unterschiedlich die zu uns geflüchteten Menschen in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden.

Im Anschluss an das Gebet wurden dann von den beteiligten Organisationen aktuelle Informationen zum gesamten Spektrum Flucht gegeben. Es war Zeit für angeregte Unterhaltungen bei Kaffee und Tee. Und darüber hinaus wurde am „heißen Stein“ zum Mitmachen angeregt, indem jede Besucherin und jeder Besucher seinen „Tropfen auf den heißen Stein“ sinnbildlich anbringen konnte. Insgesamt war es eine sehr schöne gemeinsame Feier mit anschließendem Austausch, für welche wir uns bei allen Besucherinnen und Besuchern herzlich bedanken möchten.