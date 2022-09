Interreligiöses Gebet am Tag des Flüchtlings

Am Tag des Flüchtlings, welcher jährlich deutschlandweit am Freitag in der Interkulturellen Woche ausgerufen ist, wird in Sigmaringen erneut ein Interreligiöses Gebet stattfinden. Hierzu laden die katholische Kirche, die evangelische Kirche und das muslimische Donaukulturzentrum am Freitag, 30. September, ab 14 Uhr auf den Marktplatz ein. Mitorganisatoren sind hierbei der Integrationsbeauftragte des Landkreises, die Stadt Sigmaringen, die Diakonie, das DRK und der Caritasverband, welche inzwischen traditionell am Tag des Flüchtlings in Sigmaringen auf die Situation von Geflüchteten öffentlich aufmerksam machen. Deshalb wird es im Anschluss an das Gebet noch die Möglichkeit geben, sich mit Fachleuten aus der Flüchtlingsarbeit auszutauschen und mehr über die aktuelle Situation von Geflüchteten zu erfahren.