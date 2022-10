Interkulturelle Wochen 2022 im Landkreis Sigmaringen

Auch in diesem Jahr werden vom Landratsamt und der Stadt Sigmaringen sowie dem Caritasverband die interkulturellen Wochen vom 29. September bis 23. Oktober unter dem Motto „#offen geht“ im Landkreis Sigmaringen veranstaltet.

Ein facettenreiches Programm erwarte alle Interessierten, so das Landratsamt. Unter anderem gebe es eine Vorleseaktion für Kinder, eine Filmvorstellung, Infoveranstaltungen zu asylrechtlichen Fragestellungen und Beschäftigungsmöglichkeiten und auch einen Vortrag zum Thema „Zweiklassengesellschaft?!“.

Das vielseitige Angebot wurde durch die Initiative von ehrenamtlichen Helferkreisen, hauptamtlichen und kirchlichen Akteuren als auch Migrantenvertretungen konzipiert. „Ich danke allen, die bei der Erstellung des Programms mitgewirkt haben. Gerade in Zeiten, in welchen das Thema Flucht wieder omnipräsent ist, finde ich es wichtig, dass wir hier ein Zeichen für einen offenen Umgang mit allen Menschen setzen. Ich freue mich auf spannende Wochen und den persönlichen Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern“, so Bastian Rädle, Integrationsbeauftragter des Landkreises Sigmaringen.

Das Fest der Kulturen in der Sigmaringer Innenstadt wird dieses Jahr am 16. Oktober stattfinden. Es biete ein buntes Programm, bestehend aus Kulinarik, Mitmach-Aktionen, Kunst, Tanz und Information, verspricht das Landratsamt.