Interessierte besuchen das Haus der Natur in Beuron

Das Evangelische Gemeindebüro Sigmaringen lädt für Donnerstag, 17. November, zu einem Besuch im Haus der Natur in Beuron ein. Mit der Bahn fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Beuron. Im Haus der Natur erfahren sie in einem Vortrag Wichtiges über die Aufgaben des Naturparks. Einblicke in die Natur des Donautales bietet die Ausstellung, die anschließend besichtigt wird, heißt es in einer Ankündigung.

Treffpunkt am Bahnhof Sigmaringen ist um 13.15 Uhr, Abfahrt um 13.32 Uhr. Die Rückkehr ist gegen 16.30 Uhr geplant. Anmeldung bis Dienstag, 15. November, bei Frau Hahn-Guthörl, Telefon 07579/91 09 oder bei Frau Kopf, Telefon 07571/524 61.