Interessante Angebote ergänzen den Schulstoff

Astrid Felbick bleibt Vorsitzende des Fördervereins der Liebfrauenschule. Das hat sich bei der Jahresversammlung ergeben. Das Treffen fand im Schülerhaus der Liebfrauenschule Sigmaringen statt. Die wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung waren die turnusgemäß anstehende Neuwahl des gesamten Vorstandes und das Projekt „Lize-Koch“. Das alte Team bleibt das neue Team mit Astrid Felbick als erste Vorsitzende, neu ist die Kassenprüferin Karolin Rau.

Felbick berichtete über die Arbeit des Fördervereins im vergangenen Jahr. Hierzu gehört auch seit 2008 die mögliche Doppelqualifikation an der Liebfrauenschule, der Schulabschluss und der Gesellenbrief als Koch in Kooperation mit der IHK und vielen regionalen Gastronomiebetrieben.

Die Ausbildung besteht aus acht Modulen, in denen die Schüler praxisorientiertes Wissen und handwerkliche Fähigkeiten erlernen können. Die Absolventen können durch die Doppelqualifikation nicht nur ihre handwerklichen Begabungen entfalten sondern auch ihre Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erhöhen. In Form einer Aktion und in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Schwanen in Frohnstetten, können im Mai dieses Jahres die zukünftigen Kochabsolventen ihr Talent unter Beweis stellen.

Doch der „Lize-Koch“ ist nicht das einzige Projekt, das der Förderverein zu bieten hat. Seit zehn Jahren gibt es das Angebot des Erste-Hilfe-Kurses in Zusammenarbeit mit dem DRK. Er zählte in diesem Jahr seinen 1000. Teilnehmer. Dieser Kurs ist nicht nur für Führerscheinanwärter geeignet, sondern auch für Erwachsene, die ihr Wissen auffrischen möchten. Auch sehr beliebt sind unter anderem die Kurse „Haushaltsführerschein“ für die Klassen fünf, der „Kochkurs“ für die Klassen sechs und der „Tanzkurs“ für die Klassen zehn. Die Unterstützung durch den Schulförderverein ermöglicht ein vielfältiges Kurs- und Projektangebot.