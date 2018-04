Intensive Prävention verhindert viele Verkehrsunfälle

Im Donauhirsch in Sigmaringendorf haben sich die Mitglieder der Kreisverkehrswacht Sigmaringen zu ihrer Jahresversammlung getroffen. Im vergangenen Jahr nahmen zahlreiche Personen, besonders Kinder, an Schulungen und Präventionsveranstaltungen teil.

In seiner Begrüßung verwies der Vorsitzende des Vereins, Dieter Rehm, auf die Wichtigkeit der Mobilität gerade auch älterer Verkehrsteilnehmer im ländlichen Raum. Angesichts der über 50 Millionen Autos auf deutschen Straßen, den 2,6 Millionen Unfällen pro Jahr und den über 3000 Verkehrstoten im Jahr 2017 gebe es für die Verkehrswacht mehr als genug zu tun. Welche Schicksale, welche Hintergründe hinter jedem der 7000 sich täglich ereigneten Unfälle stecken, wieviel Leid sie mit sich bringen, wie viele Lebenswege oder -träume nichtig werden, darüber schwiegen die Statistiken.

Unter den Zuhörern begrüßte Rehm auch Willi Schmidberger, den Leiter des Kernreferates Prävention der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau. Schmidberger richtete in seiner kurzen Begrüßung den Fokus auf die Wichtigkeit der Verkehrsunfallprävention und warb vehement für eine Helmpflicht bei Rad- und zunehmend bei Pedelecfahrern. Daran anschließend referierte Harald Belz, Moderator für Verkehrssicherheit im Auftrag des ADAC, über das seniorengerechte Auto und über sinnvolle Fahrassistenzsysteme (die SZ berichtete bereits).

Geschäftsführer Heinz Schrey informierte über die vielen Aktivitäten der Kreisverkehrswacht im vergangenen Jahr. Über 2000 Kinder und Jugendliche hatten an den 25 Präventionsveranstaltungen in Kindergärten, den Stadtbus-Aktionen mit sieben Einzeldurchgängen, der Radfahrausbildung in den beiden mobilen Verkehrsschulen sowie der Ausbildung im realen Straßenverkehr und den Sommerprogrammen für daheim gebliebene Kinder in Sigmaringen und Herbertingen teilgenommen. Auch wurden 50 Spannbänder mit dem Aufdruck „Schulanfang“ an Ortsanfängen beziehungseise in Schulnähe angebracht.

Am Pedelec-Training in der Stadthalle, dem Motorrad-Sicherheitstraining, dem PKW-Sicherheitstraining, dem Seminar für Sicherheit im Fahr- und Rettungsdienst und an den fünf Veranstaltungen für ältere Verkehrsteilnehmer nahmen rund 300 Personen teil. Dabei erhielten alle Teilnehmer unter 25 Jahren einen Zuschuss vom Arbeitskreis Verkehrssicherheit des Landratsamtes. Auch wurden 2017 Egon Demmer für seine 30jährige Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht sowie Erwin Briemle für seine fünfzigjährige vorbildliche Teilnahme am Straßenverkehr geehrt. Mit seinem ausführlich und anschaulich aufbereiteten Tätigkeitsbericht verdeutlichte Schrey allen Anwesenden eindrucksvoll, welch wichtige Rolle die Kreisverkehrswacht Sigmaringen im Dienst der Verkehrssicherheit innehat.

Bei den darauffolgenden Wahlen wurden einstimmig Anton Kirsch als 2. Vorsitzender, Jürgen Berka als Schatzmeister sowie die Kassenprüfer Astrid Fetscher und Christian Gaa wiedergewählt. Das Amt der Schriftführerin übernahm Jasmin Gaa. Dieter Rehm bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei Edeltraud Ponti, die seit 1996 das Amt zu aller Zufriedenheit geführt hatte und beendete damit die Sitzung.