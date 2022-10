Innerwheel-Boutique beim Fest der Kulturen

Beim Fest der Kulturen und dem damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag am 16. Oktober veranstaltet der Innerwheel Club Oberschwaben (IWC) wieder eine Kleiderboutique. Sie findet von 13 bis 16 Uhr im Autohaus Bauschatz, Laizer Straße 3, statt. Dabei werde gut erhaltene und teilweise auch neuwertige Markenkleidung vor allem für Damen, sowie Accessoires wie Taschen, Gürtel, Modeschmuck, Hüte und Tücher zu sehr moderaten Preisen angeboten, so der IWC. Entsprechend der Jahreszeit liege der Schwerpunkt der Angebote bei Herbst- und Winterkleidung.

Der Kleiderverkauf für einen guten Zweck findet bereits seit über zehn Jahren zweimal im Jahr jeweils im Frühjahr und im Herbst statt und erfreue sich großer Beliebtheit. Alle angebotenen Teile werden von Inner Wheel-Mitgliedern und anderen Unterstützern gespendet. Der komplette Reinerlös kommt sozialen Projekten zugute. Nicht verkaufte Kleidungsstücke werden an die Diakonie in Mengen abgegeben.

Der Innerwheel Club Oberschwaben ist ein Serviceclub mit 42 Frauen, die vor allem Projekte für Frauen und Kinder unterstützen.