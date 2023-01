Inner Wheelclubs spendet 2000 Euro an Donum Vitae

Über eine Spende in Höhe von 2000 Euro können sich die Verantwortlichen des Donum-Vitae-Regionalverbands Hohenzollern freuen. Antje Schärer, Präsidentin des Inner Wheel Clubs (IWC) Oberschwaben, übergab die Spende an die stellvertretende Vorsitzende Regine Gaerte und die Beraterin Ingrid Weinmann.

Diese hatte zuvor die IWC-Mitglieder über die Aufgaben der Beraterinnen informiert. In den drei Beratungsstellen in Sigmaringen, Bad Saulgau und Hechingen unterstützen sie vor allem rat- und hilfesuchenden Frauen. Das Beratungsspektrum reicht dabei von der allgemeinen Schwangerenberatung und der Konfliktberatung über die Präventionsveranstaltungen in Schulen bis zur Pränataldiagnostik und Kinderwunschberatung.

Der Inner Wheel Club Oberschwaben ist ein Service-Club mit rund 40 weiblichen Mitgliedern, die sich insbesondere für die Unterstützung von Frauen und Kindern engagieren.