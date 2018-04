Innenstadtprozess gerät ins Stocken

Die Entwicklung der Innenstadt ist ins Stocken geraten: Dies wurde bei einem Vortrag deutlich, den Sebastian Heilmann vom HGV-Vorstand im Gemeinderat gehalten hat. Eine Vereinbarung zu Kernöffnungszeiten lässt ebenso auf sich warten wie eine Neuordnung der Parkgebühren. Die Gemeinderäte zeigten sich enttäuscht von den Ergebnissen. Das weitere Vorgehen ist unklar, da im HGV-Vorstand Veränderungen anstehen.

„Ich bin etwas ratlos und weiß nicht, was ich mit dem Bericht anfangen soll“, sagte Alexandra Hellstern-Missel, die Sprecherin der CDU-Fraktion. „Uns fehlt das Fleisch am Knochen“, sagte die Vorsitzende der Grünen im Gremium, Ursula Voelkel. Die Grünen-Stadträtin hinterfragte, ob der Beirat, der den Innenstadtprozess vorantreiben soll, richtig aufgestellt ist.

Seit rund vier Jahren ringen die Einzelhändler um Verbesserungen für die Innenstadt. Die Stadt hatte mit Peter Markert von der Imakomm-Akademie aus Aalen einen Berater engagiert. Seine Analyse wurde im September 2014 vorgestellt. „Kein Gutachten, sondern konkrete Maßnahmen und klare Aussagen zur künftigen Stärkung der Innenstadt“ – das sind die Ziele des Projektes, erläuterte Peter Markert damals. Die Beratung kostete einen fünfstelligen Betrag.

Um die Händler von den Maßnahmen zu überzeugen, wurde ein Beirat installiert, in dem drei Vertreter der Stadtverwaltung und drei Händlervertreter sitzen. Der HGV ist in dem Beirat mit zwei Sitzen, die Initiative Sympathisches Sigmaringen (ISS) mit einem Sitz vertreten. „Wir haben das bewusst so gemacht“, sagte Bürgermeister Thomas Schärer in der Sitzung am Mittwoch. Alle Seiten sollten vertreten sein und sich zu Kompromissen zusammenraufen. Aktueller Stand: Statt konkreten Maßnahmen liegt eine Prioritätenliste mit fünf Punkten vor: Leerstandsmanagement, Öffnungszeiten, Markenbildung, Parken, Wochenmarkt. Sebastian Heilmann, der Sprecher des Beirats, warb um Verständnis: „Ich verstehe die Ungeduld, aber wir wollen genau überlegen, bevor wir Maßnahmen empfehlen.“ Aktuell sei der Beirat mit Händlern wegen einheitlicher Öffnungszeiten im Gespräch. Heilmann sprach die Problematik an, dass der Beirat nicht über die Köpfe von Händlern etwas beschließen könne. Man sei auf Konsens angewiesen.

Gemeinderätin Hellstern-Missel erwartet, so ihre Ankündigung, vom Beirat: Ein Konzept für möglichst einheitliche Öffnungszeiten und die Verschmelzung der beiden Einzelhandelsorganisationen HGV und ISS. „Wenn Sie von uns lediglich das kostenlose Parken und einen hauptamtlichen Kümmerer fordern und nichts geben, damit hätte ich Probleme.“

Zur gewünschten Vereinigung der beiden Organisationen sagte Martin Huthmacher (SPD): „Es ist Zeit, die Uhren auf null zu stellen.“ Ein Kenner der Materie sagt, dass es die ISS praktisch nicht mehr gebe. Sie bestünde quasi nur noch aus einem Mitglied. Martin Bösch (Grüne) sprach einen anderen wichtigen Punkt an: Die Landesregierung habe ein Projekt zu Online-Marktplätzen angestoßen. Dies sollte man im Blick behalten.

Der Bürgermeister fasste die Diskussion so zusammen: Der Gemeinderat habe die Einzelhändler zur Zusammenarbeit aufgefordert: „Sie sollen Solidarität leben und die beiden Organisationen zusammenbringen.“ Der Prozess sei ein Geben und Nehmen, nach dem Motto: „Wir wünschen das und wir bringen das.“

Der Gemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis. Im kommenden Jahr soll erneut berichtet werden.