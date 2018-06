Innenminister Gall: „Umzug macht keinen Sinn“

Nachdem bekannt wurde, dass der Umzug der 10. Panzerdivision von Sigmaringen nach Veitshöchheim in Franken erhebliche Investitionskosten nach sich zieht, hat der baden-württembergische Innenminister Reinhold Gall sich heute in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet.

Angesichts drohender Kosten in mehrstelliger Millionenhöhe für den Umzug bekräftigte Gall seine Forderung an die Bundesregierung, am Bundeswehrstandort Sigmaringen festzuhalten. „Der Abzug macht auch aus finanziellen Gründen keinen Sinn“, kommentierte Gall den aktuellen Bericht der „Schwäbischen Zeitung“. Er hatte bereits vor Jahresfrist anlässlich des Besuchs von Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière in der Graf-Stauffenberg-Kaserne verlangt, den Beschluss über die Auflösung des traditionsreichen Bundeswehrstandortes noch zu korrigieren.

Schließlich verfüge Sigmaringen über die Infrastruktur für einen neuen, erheblich vergrößerten Divisionsstab und auch über Reserveflächen. Beim Umzug nach Veitshöchheim müsse erst aufwändige Infrastruktur hergestellt werden und eine teure Computervernetzung erfolgen.