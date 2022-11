Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Offenen Hilfen der OWB in Sigmaringen, MIKADO, haben dieses Sommer ein inklusives Sommerprogramm für Kinder mit und ohne Behinderung angeboten. In der ersten Augustwoche trafen sich die Kinder und Mitarbeiter in der Fidelisschule in Sigmaringen, die ihre Räumlichkeiten und das Gelände zur Verfügung stellte. Federführend hat Renate Sigrist, Mitarbeiterin bei MIKADO, das Kinder-Sommerprogramm auf die Beine gestellt. Unterstützt wurde sie durch bürgerschaftlich Tätige und FSJler der Fidelisschule.

Das Thema der Ferienwoche waren die „Sinne“. Neben Hör-, Riech- und Tastspielen wurden auch Fantasiereisen vorgelesen. Im Wald hatten die Kinder die Möglichkeit, ein Bild aus Naturmaterialien zu gestalten.

Begeistert haben die Kinder Knete selber hergestellt und verarbeitet. Als Souvenir für zu Hause bastelten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Armbänder und durften den Schatz der Schatzsuche ebenfalls behalten.

Manch einer hatte Tränen in den Augen, als die Woche zu Ende ging und die Vorfreude auf das Sommerprogramm im nächsten Jahr ist schon jetzt groß.