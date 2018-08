Ingrid Glückler beleuchtet barockes Kleinod

Im Rahmen der Barockwoche hat Ingrid Glückler im Auftrag der Tourist-Info Sigmaringen die Themenführung „Barockes Kleinod Josefskapelle“ angeboten. Zahlreiche Sigmaringer und Besucher aus der Umgebung füllten die kleine Kapelle auf dem Josefsberg, um sich fachkundig und anschaulich die Geschichte wie Kunstgeschichte der Josefskapelle erklären zu lassen.

Der Josefsberg mit seiner kleinen barocken Kapelle ist eines der Wahrzeichen von Sigmaringen. Seit die Bäume zurückgeschnitten wurden, thront der kleine achteckige Sakralbau sichtbar über der Stadt. Seit vielen Jahren führt Ingrid Glückler durch die Kapelle, die heute vor allem für Taufen und Hochzeiten genutzt wird. Mit Hilfe eines Fördervereins wurde die Kapelle zwischen 1975 bis 1979 gründlich renoviert. Erstmals erbaut wurde sie 1629, dann bald darauf im 30-jährigen Krieg zerstört. Ab 1660 wurde sie wieder aufgebaut und 1682 dem Heiligen Joseph geweiht. Seither heißt der Berg, der zuvor Wartberg oder Scheibenberg genannt wurde, „Josefsberg“. Der baufreudige Fürst Joseph von Hohenzollern-Sigmaringen (1702-1769) ließ sie 1739 barockisieren. Sein Enkel Anton Aloys (1762-1831) renovierte schließlich den heute prachtvoll geschmückten achteckigen Zentralbau. Über der Eingangstür ist dies auf Latein festgehalten und heißt übersetzt: „Was der Großvater Joseph vergrößerte, das erneuerte und schmückte aus Antonius, 1808.“

Glückler wusste viele Geschichten zum eindrucksvollen Deckengemälde, die der Freskomaler Josef Ignaz Wegscheider aus Riedlingen mit großer Bibelkenntnis gestaltete, und zum Altarbild, dem Sigmaringer als Modell dienten. Ebenso erzählte sie die Lebensgeschichten des Heiligen Fidelis und des Heiligen Meinrad, die fast lebensgroß auf dem Altar stehen. Bis Ende des 18. Jahrhunderts lebte in einem Häuschen beim Eingang ein Eremit. 1811 wurde dieser Vorbau abgebrochen. Glückler bedauerte den Verlust der Eingangsschwelle bei der letzten Renovation. Denn sie demonstrierte für sie schon als Kind eindrucksvoll, wie viele Menschen mit ihren Fragen und Bitten an diesen Ort im Laufe der Jahrhunderte gekommen waren: „Eremiten lebten zwar zurückgezogen, waren aber den Menschen zugewandt und halfen bei Lebensfragen.“ Immer wieder wusste die 81-jährige von ihren lebenslangen Recherchen zu berichten und fragte die Besucher in der vollbesetzten Kapelle: „Darf ich das noch erzählen?“ Sie durfte immer und antwortete gerne auf alle Fragen.

Auch außerhalb der Kapelle und mit Blick auf die Stadt wusste Glückler vieles zu erzählen und kam mit den Besuchern ins Gespräch. So wurde auch die Zeit, in der es noch regelmäßige Gottesdienste und Prozessionen gab, lebendig. Die Hilfe des Heiligen Fidelis bei Kriegsende wurde „glaubhaft“ dargestellt und von einigen, die als Kinder dabei waren, bestätigt. Alt-Sigmaringerin Albertine Zeller kam als Kind regelmäßig in die damals immer offene Josefskapelle, mittlerweile war sie schon lange nicht mehr hier: „Ingrid Glückler macht das richtig gut, sie ist mit Herz und Seele Sigmaringerin.“ Auch für die Jüngeren war die Barock-Führung ein Gewinn. Marijana, eine Einheimische, und ihr „zugezogener“ Mann Jens Lautenschlager stimmten in das Lob ein: „Wir sind hier zum ersten Mal und sie hat es sehr gut gemacht.“