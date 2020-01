Infotag und Marktplatz zeigen Möglichkeiten für Ausbildung an beruflichen Schulen auf

Die Bertha-Benz-Schule und die Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen laden am Freitag, 7. Februar, zu einem Informationstag und dem Marktplatz für Ausbildung ein. Schüler und Eltern können sich vor Ort über die vielfältigen Möglichkeiten der Ausbildungsberufe und der weiterführenden Schulen informieren. Rund 60 Firmen und Institutionen geben Einblicke in ihre Ausbildungsberufe oder duale Studiengänge.

Für viele Schüler stellt sich nach ihrem letzten Schuljahr die Frage: Wie geht es nun weiter? Berufsausbildung, weiterführende Schule oder Studium? Welcher Beruf interessiert mich? Welche Schulbildung benötige ich dazu? Was muss ich in diesem Beruf tatsächlich tun? Welcher Betrieb bildet diesen Beruf aus? Um solche und viele anderen Fragen rund um Ausbildung und Studium geht es beim Marktplatz für Ausbildung. Die Betriebe in der Region sind so breit gefächert wie die beruflichen Schulen selbst: Ob Nahrungshandwerk, Metall, Gartenbau, Pflege – das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten ist vielfältig. Neben den Unternehmen sind auch die Handwerksinnungen vertreten und werben für ihre Ausbildungsberufe. Wer Infos aus erster Hand bekommen möchte, kann sich bei den Firmen und den beruflichen Schulen eingehend informieren. Lehrlinge aus den einzelnen Betrieben sind vor Ort und können einen guten Einblick in die jeweilige Ausbildung und Firma geben. Gerne berichten sie den Schülern und Eltern von ihren Erfahrungen und beantworten Fragen rund um ihre Ausbildung. Landrätin Stefanie Bürkle und Bürgermeister Marcus Ehm eröffnen die Veranstaltung um 9 Uhr in der Ludwig-Erhard-Schule. Der Marktplatz für Ausbildung dauert bis 15 Uhr.

Mit Vorträgen zu den Vollzeitschularten, den beruflichen Gymnasien, den Berufskollegs, den Berufsfachschulen und zur Fachschule für Sozialpädagogik zeigen die Bertha-Benz-Schule und die Ludwig-Erhard-Schule die zahlreichen Möglichkeiten an ihrer Schule auf. Der Informationstag dauert bis 17 Uhr. Somit haben auch Eltern, die beruflich eingespannt sind, die Möglichkeit sich über die Zukunftsperspektiven ihrer Kinder und über die modernen und praxisorientierten Lernumgebungen in den Schulen zu informieren.