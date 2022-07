Infos zum Bauernkriegs-Jubiläum und Austausch der Geschichtsinteressierten

Die Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur sowie das Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Sigmaringen, laden am Samstag, 16. Juli, erstmals alle Geschichtsinteressierten im Oberland zu einem „Tag der oberschwäbischen Regionalgeschichte“ in den historischen Prinzenbau in Sigmaringen, den Sitz des Staatsarchivs Sigmaringen, Karlstraße 1-3, ein. Ziel und Anliegen des neuen Veranstaltungsformats sind die persönliche Begegnung und der fachliche Austausch der in Oberschwaben in der Erforschung und Vermittlung der regionalen Geschichte tätigen Vereine, Archive, Museen und Forschenden wie auch der an der Vergangenheit der Region Interessierten.

Beginn ist um 10 Uhr mit einer Vortragsveranstaltung. Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft Oberschwaben, Landrätin Stefanie Bürkle, und den Leiter des Staatsarchivs Sigmaringen, Archivdirektor Franz-Josef Ziwes, werden Astrid Pellengahr und Marco Veronesi über die Planungen des Landesmuseums Württemberg für eine Große Landesausstellung „500 Jahre Bauernkrieg von 1525“ ab Herbst 2024 in Stuttgart und ab Frühjahr 2025 in Bad Schussenried informieren. Ergänzend dazu stellt Maximilian Eiden, Vorstandsmitglied der Gesellschaft Oberschwaben, Überlegungen zu Veranstaltungen und Mitwirkungsmöglichkeiten zum Jubiläumsjahr 2025 in der Region Oberschwaben anlässlich der Großen Landesausstellung in Bad Schussenried vor. Ein weiterer Vortrag gilt den im Staatsarchiv Sigmaringen verwahrten archivalischen Quellen zur Geschichte Oberschwabens.

Nach der Mittagspause werden dann ab 14 Uhr gleichfalls im Prinzenbau in einem „Oberschwäbischen Geschichtsforum“ insgesamt 16 Geschichts- und Heimatvereine, Archive und Museen aus ganz Oberschwaben an Infoständen ihre Aktivitäten, Forschungen und Publikationen zur regionalen und lokalen Geschichte und Kultur vorstellen sowie zum fachlichen und persönlichen Austausch mit den historisch Interessierten einladen.

Sollte der „Tag der Regionalgeschichte“ auf Anklang und Interesse stoßen, strebt die Gesellschaft Oberschwaben die Etablierung eines festen Veranstaltungsformats im Zweijahresturnus an wechselnden Orten an.