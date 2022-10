Informationsabend für neue Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter

Die Ambulante Hospizgruppe Sigmaringen qualifiziert von Januar bis März 2023 neue ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter. Diese Qualifizierung befähigt, schwer kranke und sterbende Menschen in der letzten Lebensphase zu begleiten.

Im Zentrum der Qualifizierung stehen der Umgang mit sterbenden Menschen und deren Angehörigen und Zugehörigen sowie ethische, rechtliche und spirituelle Aspekte des Hospizdienstes. Die Kursinhalte werden in zehn Teilveranstaltungen vermittelt, die jeweils an Freitagabenden und an Samstagen durchgeführt werden. Die Ambulante Hospizgruppe Sigmaringen trägt die Kosten der Qualifizierung. Nach erfolgreichem Abschluss verpflichten sich die Teilnehmer, für mindestens drei Jahre dem Verein für Hospizbegleitungen zur Verfügung zu stehen.

Für Interessenten wird am Dienstag, 25. Oktober, um 18 Uhr, im stationären Hospiz Johannes, Bittelschießer Straße 21 in Sigmaringen ein Informationsabend durchgeführt. Anmeldungen werden erbeten an die Koordinatorin Telefon 0171 723 36 65 oder Mail: koordinatorin@hospiz-sigmaringen.de.