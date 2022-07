Informatik-Professor ausgezeichnet

Prof. Holger Morgenstern ist auf der Deutor-Fachkonferenz mit dem „Cyber Security Best Practice Award“ für seinen langjährigen Einsatz in der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Cybersicherheit ausgezeichnet worden. Damit wurde der Dekan der Informatik-Fakultät an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen für sein langjähriges Engagement gewürdigt, die so dringend benötigten Expertinnen und Experten in diesem Bereich aus- und weiterzubilden – ein Thema, das derzeit aktueller ist denn je, schreibt die Hochschule in einem Pressebericht. Schirmherr der Konferenz war Landesinnenminister Thomas Strobl, und sie fand in Kooperation mit der Allianz für Cybersicherheit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik statt.