In Sigmaringen wird wieder geputzt

Die Stadt- und Dorfputzete ist in Sigmaringen seit vielen Jahren Tradition. In dieser Aktion soll am Freitag, 27. März, und am Samstag, 28. März, mit Unterstützung der Sigmaringer die Stadt von Müll und Unrat befreit werden, heißt es in einer Pressemeldung.

Die Anmeldungen zur 34. Stadtputzete ist noch bis Mittwoch, 18. März, beim Amt für öffentliche Ordnung möglich.

Kindergärten, Schulen, Vereine und alle Bürger sind aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen und ihre Stadt und ihr Dorf herauszuputzen. Wenn Einzelpersonen oder Gruppen ein Gebiet besonders am Herzen liegt oder wenn sie noch Entscheidungshilfe benötigen, können sie sich beim Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Sigmaringen, unter der Telefonnummer 07571/10 62 20, melden.

Kurzentschlossene können sich auch an beiden Tagen ab 9 Uhr im Bürgerbüro des Rathauses Sigmaringen einfinden, um spontan an der Putzete teilzunehmen. Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung für eine saubere Stadt und Landschaft zu wecken und zu stärken. Deshalb sind laut Pressemeldung der Stadt alle Altersgruppen angesprochen, an der Aktion mitzuwirken.

Beim Stadtputzete-Fotowettbewerb können alle Teilnehmer einen während der Putzete gemachten Schnappschuss einreichen. Vier Wochen später werden dann die drei lustigsten, kuriosesten oder aussagekräftigsten Fotos prämiert und im Stadtspiegel und auf der Internetseite der Stadt Sigmaringen veröffentlicht.

Die drei bestplatzierten Bilder erhalten jeweils einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro. Die Fotos sollten spätestens eine Woche nach der Putzete unter dem Stichwort „Stadtputzete – Fotowettbewerb“ an die E-Mailadresse zinser@sigmaringen.de verschickt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.