In Schmeien beginnen neue Jumping-Kurse

Der SV Unter- /Oberschmeien bietet im Oktober weitere World-Jumping-Kurse an. Kurs I (immer montags) beginnt am 7. Oktober um 20.45 Uhr wöchentlich (10 mal jeweils eine Stunde), Kurs II am Mittwoch, 9. Oktober, um 20.30 Uhr (wöchentlich zehn mal jeweils eine Stunde). Kurs III ist bereits ausgebucht. Neu ist ein Goldkurs, der am Dienstag, 8. Oktober, um 17.30 Uhr wöchentlich (10 mal jeweils eine Stunde) startet.

Bei diesem Kurs handelt es sich um einen in gemäßigter Form, besonders für Einsteiger geeigneten Jumping-Kurs. Das spezielle Konzept von World Jumping (Kurs I, II, III) verbindet gelenkschonenden Muskelaufbau, intensives Ausdauertraining und viel Spaß in der Gruppe mit motivierender Musik.

Kursort: Schmeientalhalle in Oberschmeien. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Die Teilnehmergebühren für die jeweiligen Kurse betragen:

Schüler/Studenten (Abteilungsmitglieder): 30 Euro. Erwachsene (Abteilungsmitglieder): 40 Euro. Nichtmitglieder: 60 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich bei Claudia Diebold, mobil 0171/771 79 61, Festnetz 07573/958 66 55 oder per Mail vorstand2@sv-schmeien.de