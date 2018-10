In Laiz sollen fünf Reihenhäuser entstehen

16 Verletzte und ein Schaden, den die Polizei auf 250 000 Euro schätzt: In Sipplingen ist am Montagmorgen ein Regionalexpress mit einem Lastwagen zusammengestoßen, der die Gleise überquerte. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte, müssen noch ermittelt werden. Fest steht aber, dass der Lastwagenfahrer mehrere Fahrverbotsschilder ignorierte und um eine Absperrung herumfuhr. Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz zufolge wird gegen den 51-Jährigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der ...