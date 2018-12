In heimeliger Atmosphäre genießen

Wer den großen, nur auf Kommerz ausgelegten Weihnachtsmärkten nichts abgewinnen kann, ist am Samstag, 8. Dezember, in den Sigmaringer Teilorten Laiz und Jungnau genau richtig. Die Laizer feiern ihre Dorfweihnacht am Rathausbrunnen bereits zum vierten Mal. Die Jungnauer Vereine laden zur ihrem Winterdorffest mit kleinem Weihnachtsmärktle und buntem Programm ein.

Nach dem großen Erfolg der vergangenen drei Jahre lädt die Laizer Narrenzunft Balkenstrecker auch heuer zur Dorfweihnacht ein. Los geht’s um 14 Uhr rund um den Rathausbrunnen. Für weihnachtliche Genüsse, Glühwein und Unterhaltung ist bestens gesorgt. Viele verschiedene Vereine unterstützen die Narren bei der Dorfweihnacht. Die Besucher können sich mit allerlei Leckereien und Unterhaltung auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen und ein paar schöne Stunden in Gesellschaft von Freunden und Bekannten an den Weihnachtsmarkthütten genießen.

Winterdorffest in Jungnau

Das Winterdorffest in Jungnau beginnt um 17 Uhr. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern auf dem festlich geschmückten und beleuchteten Burgplatz von den verschiedenen Jungnauer Vereinen in kulinarischer Hinsicht viel geboten. Das Angebot reicht von Deftigem, wie der obligatorischen Bratwurst oder auch einer selbstgemachten Frühlingsrolle bis hin zu süßen Köstlichkeiten. Glühwein und Glühmost, Tee und Kinderpunsch, aber auch zahlreiche Heizstrahler und weihnachtliche Musik, dargeboten vom Männergesangverein und vom Musikverein, sorgen für heimelige Wärme und Gemütlichkeit zwischen den adventlich herausgeputzten Ständen.

Auch das Angebot an dekorativen und nützlichen Geschenkideen ist in diesem Jahr wieder umfangreich und gibt den Besuchern des Winterdorffestes die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke einzukaufen und damit anderen oder auch sich selbst eine Freude zu machen. So bieten in diesem Jahr die Jungnauer Dekoratives aus Holz, Gips, Glas, Filz und Stoff an. Aber auch Seifen, Würzöle, Honig, Marmelade, heimisches Wildbret und vieles andere können die Besucher an den Ständen entdecken.