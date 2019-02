In der ARD an der Seite von Udo Lindenberg: Noah Fischer

Der Freitagabend in der ARD steht im Zeichen von Udo Lindenberg und seinem aus Sigmaringen stammenden Saxofonisten Noah Fischer: Zunächst tritt die deutsche Musiklegende als Special Guest im Vorentscheid des Eurovision Song Contests (20.15 Uhr) auf. Nach den Tagesthemen dann zeigt Das Erste den Dokumentarfilm „Volle Fahrt voraus – Begegnungen auf dem Lindischen Ozean“ (22.30 Uhr), bevor eine 60-minütige TV-Version der Unplugged Show „Live vom Atlantik“ (23.15 Uhr) ausgestrahlt wird.

Immer mittendrin statt nur dabei: der Sigmaringer Noah Fischer. Seit 2011 ist er als Musiker mit Udo Lindenberg unterwegs. In den Stadien und Arenen der Republik steht der Saxofonist neben dem berühmten Mann mit Hut und Sonnenbrille. Fischer, der nach seinem Abitur in Sigmaringen zum Musik-Studium nach Stuttgart ging und seit über zehn Jahren in Berlin lebt, wirkte bereits in vielen großen Musical-Produktionen mit und schreibt auch Bläser-Arrangements für den vielleicht bekanntesten Rocker Deutschlands.

Als künstlerischer Leiter für Lindenberg tätig

Darüber hinaus ist er künstlerischer Leiter des Projekts „Hinterm Horizont macht Schule“ der Udo-Lindenberg-Stiftung und momentan gerade dabei, auch solo durchzustarten. Am Freitagabend ist er an der Seite von Udo übrigens nicht nur am Saxofon zu sehen, sondern auch an der Klarinette, der Querflöte sowie am Harmonium. Er als Musiker, dessen vielseitige Talente mittlerweile weit über die Grenzen der Region hinaus geschätzt werden. Und dabei hat er nie den Bezug zu seiner schwäbischen Heimat verloren.