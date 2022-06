In Bingen bei Sigmaringen ist am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr Sigmaringen steht der Dachstuhl in Vollbrand. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr Bingen hat sich Unterstützung von Kräften aus Sigmaringen und Mengen angefordert, die mit Drehleitern den Brand bekämpfen.

Wir werden diese Meldung aktualisieren, sobald weitere Einzelheiten bekannt sind.