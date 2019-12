In Bethlehem entzündetes Friedenslicht kommt nach Sigmaringen

Die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft von Sankt Georg in Pfullendorf (DPSG) haben am 3. Advent in Bad Cannstatt das in Bethlehem entzündete Friedenslicht abgeholt. In Gottesdiensten geben sie das Friedenssymbol an alle „Menschen guten Willens“ in Sigmaringen, Pfullendorf und Umgebung weiter.

Die Flamme wurde Anfang Dezember in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet und von Pfadfindern in Wien abgeholt. Per Zug kam das Licht am Sonntag in über 30 zentralen Bahnhöfen dann in Deutschland an: Von München bis Kiel und von Aachen bis Görlitz – in andere Länder Europas und sogar bis nach Amerika. Dort leuchtet es seit 2001 auf dem Ground Zero, dem Ort der Terroranschläge vom 11. September. Bei einer Aussendungsfeier in Bad Cannstatt zündeten Pfadfinder des Stamm St. Fidelis Sigmaringen sowie von Pfullendorf auch ihre Kerze mit dem kraftvollen Licht an.

Pfadfinder leisten aktive Friedensarbeit. Sie suchen den Dialog mit Menschen anderer Überzeugungen. Mit vielen Aktionen bekennen sie nicht nur ihren Glauben und ihre Überzeugung, sondern treten aktiv für Frieden und Gerechtigkeit ein. Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Betlehem wollen die 220 000 Pfadfinder in Deutschland ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen.

Einer der Gottesdienste, in denen die Pfadfinder St. Fidelis mit der Laterne bereitstehen, ist ihr eigener an Heiligabend auf der Ruine Hornstein bei Bingen. Er ist zur jahrzehntealten Tradition geworden und für viele ist erst Weihnachten, wenn sie am 24. Dezember um Mitternacht in der Pfadfinder-Jurte sitzen. Elke Gehrling bereitet den Gottesdienst mit den Pfadfindern unter dem Motto „Mut zum Frieden“ vor. Traditionell gibt es im Anschluss an die Feier heißen Tschai und Glühwein. Das Lagerfeuer lädt dazu ein mit Freunden, Verwandten und Bekannten den Abend ausklingen zu lassen.

Ein weiterer Gottesdienst findet am Sonntag, 22. Dezember, um 18.30 Uhr in der Pfullendorfer St. Jakobus Kirche statt. Hierzu laden die DPSG Pfadfinder aus Pfullendorf ein. Der Gottesdienst wird von den Pfadfindern gestaltet. Auch in diesem Jahr wird, zu Beginn des Gottesdienstes wieder die Möglichkeit geben, das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. Hierzu können Kerzen gekauft oder mitgebrachte Laternen verwendet werden.

Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem und sorgen dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Ämtern und an Gedenkstätten leuchtet. Die Pfadfinder ermutigen alle Menschen das Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen des Friedens an zahlreichen Orten in ganz Deutschland weiterzureichen.