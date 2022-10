Improtheater Spieltrieb wieder in Aktion

Szenen aus dem prallen Leben bringt das Improtheater Spieltrieb auf die Bühne im Atelier im Alten Schlachthof in Sigmaringen. Die Improvisationsgruppe Spieltrieb startet am Samstag, 29.Oktober, fulminant in eine neue Spielzeit. In einem interaktiven Spontan-Spektakel werden komplexe, umfangreiche und unfassbare Geschichten mit altbekannter Situationskomik in Szene gesetzt; ob herzzerreißende Soaps, abenteuerliche Heldenreisen oder waghalsig improvisierte Drehbücher um Leben und Tod, gesprochen, gesungen oder gereimt, heißt es in der Pressemitteilung

Nichts ist bei dieser Impro-Show unmöglich, nichts ist vorhersehbar, jede Geschichte wird eine einzigartige, phantastische Premiere. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden aktiv miteinbezogen, sind Ideengeber, statten die Szenen mit Titel, Handlungsanweisung oder Charakteren aus und führen live Regie. Den Akteuren bleiben jeweils nur wenige Sekunden und der imaginäre Vorhang hebt sich, die Szene beginnt, schreibt das Theater.

Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist um 19.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zum Schluss gibt jeder das, was ihm der Abend wert war. Bei großem Andrang werden ZuschauerInnen mit Reservierung bevorzugt eingelassen.