Improtheater gestaltet einen Jahresrückblick

Im Alten Schlachthof in Sigmaringen werden am Samstag, 29. Dezember, um 20 Uhr in der letzten Show des Jahres die Spieler des Improtheaters „Spieltrieb“ noch einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken.

Spieltrieb spielt an diesem Abend die persönlichen Jahresrückblicke der Zuschauer. Diese sollten ihre Höhe- und Tiefpunkte des vergangenen Jahres mitbringen und den Schauspielern mitteilen. Die Mitglieder von „Spieltrieb“ werden sie auf der Bühne noch einmal für alle Revue passieren lassen.

Wie immer wird dabei alles frei improvisiert vor den Augen des Publikums. Ohne Bühnenbild, ohne Kostüme, ohne Skript und Regie entstehen die Szenen direkt auf der Bühne. Und wenn es die Geschichte weiterbringt, wird dazu auch gesungen und gedichtet. Beflügelt und unterstützt durch E-Piano und Perkussion entsteht so beim Publikum ein buntes, manchmal schräges, aber immer einmaliges Kopfkino: Improvisationstheater mit Spaßfaktor!