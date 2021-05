Impfzentrum Hohentengen: Zweitimpftermine in den Kalenderwochen 19 und 20 sind gesichert

Zu Beginn der Woche waren die Verantwortlichen im Kreisimpfzentrum in Sorge, wie es mit den Zweitimpfterminen weitergehen wird. Das Land hatte zunächst für 1754 Zweitimpfungen mit Astrazeneca nur 200 Impfdosen zusichern können. Letztendlich ist es Landrätin Stefanie Bürkle und Landesgesundheitsminister Manne Lucha nun gelungen, dass die Astrazeneca-Lieferung diese Woche mehr Dosen enthält, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Somit werden noch diese Woche weitere 1300 Impfdosen Astrazeneca geliefert und die geplanten Termine für die Zweitimpfungen in den Kalenderwochen 19 und 20 sind gesichert.

Auch für die 3163 Termine für die Abarbeitung von Wartelisten und für Umbuchungen von Astrazeneca auf Biontech, welche das Kreisimpfzentrum auf Weisung des Landes vergeben hatte, konnte eine Lösung gefunden werden. Die Lieferung der Biontech-Impfstoffe wurde um die notwendigen Dosen erhöht.

Landrätin Stefanie Bürkle zeigt sich zunächst erleichtert: „Ich bin froh, dass die Zweitimpfungen nun erst einmal gesichert sind. Herrn Minister Manne Lucha bin ich dankbar, dass wir auch durch seinen persönlichen Einsatz kurzfristig eine Lösung finden konnten.“