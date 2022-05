Immer samstags: Impfangebot des Landkreises

Von Juni an werden Impfungen im Landratsamt Sigmaringen immer samstags von 10 bis 18 Uhr angeboten. Dies teilt der Landkreis mit. Geimpft wird im Zimmer der Hebammensprechstunde im Eingangsbereich des Gebäudes. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können sich ebenfalls samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr mit dem Kinderimpfstoff von Biontech impfen lassen. Dies erfolgt nach den neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Eine Online-Terminreservierung unter www.landkreis-sigmaringen.de/impftermin ist erwünscht, Impfungen sind aber auch ohne Terminvereinbarung und ohne langes Warten möglich. Zur besseren Steuerung und Einteilung werden die Impfstoffe zu folgenden Zeiten angeboten: Biontech und Moderna von 10 bis 18 Uhr, Biontech für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren von 10 bis 14 Uhr, Novavax von 10 bis 15 Uhr. Darüber hinaus können mobile Einsätze in Heimen und in Sammelunterkünften nach Rücksprache mit dem Impfstützpunkt organisiert werden. Der Landkreis weist zudem darauf hin, dass Impfungen auch bei vielen Haus- und Fachärzten oder Apotheken möglich sind. Mehr Infos unter www.landkreis-sigmaringen.de/impfen