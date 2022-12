Immer mehr Müll landet achtlos im Sigmaringer Wald

Die Müllentsorgung im Wald nimmt teils immer groteskere Züge an. Davon kann auch SZ-Leser Eberhard Samtner berichten. Seit 35 Jahren läuft er von seiner Haustüre aus ein- bis zweimal die Woche dieselbe circa 15 Kilometer lange Joggingrunde durch Feld und Wald in Sigmaringen.

„War in den ersten Jahren die Müllentsorgung in freier Natur kaum auffällig, hat dies in den letzten zehn Jahren exorbitant zugenommen“, sagt er. Das hat ihn so sehr geärgert, dass er an drei aufeinanderfolgenden Tagen Müll im Wald gesammelt hat (Foto).

Nicht dokumentiert seien im Wald verstreute, abgefahrene Autoreifen, ausgediente Haushaltsgeräte, Hausmüll und Bauschutt. Samtner fragt: „In was für einer egoistischen, weltvergessenen Gesellschaft leben wir?“