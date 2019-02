Im Verwaltungsgericht stauen sich Fälle

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen wird Jahre brauchen, um die Fälle, die sich angestaut haben, abzuarbeiten. Momentan sind an dem Gericht, das für den kompletten Regierungsbezirk Tübingen zuständig ist, 9000 Verfahren anhängig. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor zwei Jahren, so eine aktuelle Statistik. Bei drei Vierteln dieser Verfahren handelt es sich um Asylfälle, sagte der neue Präsident des Gerichts, Christian Heckel, der am Freitag in Sigmaringen von Justizminister Guido Wolf (CDU) in sein Amt eingeführt wird, in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. Heckel trat sein Amt bereits vor einem halben Jahr an, vor seiner Berufung war er Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen kennt er jedoch aus jahrelanger Tätigkeit als Vorsitzender Richter in- und auswendig.

Im Vergleich zu seiner früheren Tätigkeit als Richter erkannte Heckel das Sigmaringer Gericht bei seiner Rückkehr kaum wieder. In den vergangenen Jahren verdreifachte sich die Zahl der Mitarbeiter nahezu. „Wir sind praktisch ein mittelständisches Unternehmen“, sagte ein Sprecher des Gerichts. Um die Arbeit zu bewältigen, genehmigte das Land zuletzt rund 25 neue Stellen – wenn alle Stellen besetzt sind, arbeiten für das Gericht rund 100 Mitarbeiter.

Dies hat zur Folge, dass dringend neue Räume benötigt werden. Aktuell ist das Gericht in Sigmaringen auf vier Gebäude verteilt. Bis zum Sommer soll ein ehemaliges Gebäude des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts, das eigentlich abgerissen werden sollte, reaktiviert werden.