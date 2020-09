Im sozialen Netz sind viele Löcher zu stopfen

Die Pflege und deren Nöte beschäftige sie schon länger. Das hat Petra Knaus, Behindertenbeauftragte des Landkreises Sigmaringen und zweite Vorsitzende der Kreisgrünen, schon vergangene Woche mitgeteilt. Aus diesem Grund hat sie am Samstagnachmittag fernab ihrer Ämter zu einem Gartengespräch zu diesem Thema nach Laiz eingeladen. Neben der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden sprachen mehrere Vertreter der Politik und Betroffene in einer Diskussionsrunde über „Pflegende Angehörige und Corona“, was offenbarte, dass das soziale Netz noch einige große Löcher aufweist, die es dringend zu stopfen gilt.

Zwischen Apfelbäumen und dem kleinen Wachtelgehege widmeten sich die zwölf Teilnehmer dem emotionalen Thema. „Viele haben eine schwere Zeit durchlebt. Wenn ich etwas beitragen kann, möchte ich das gerne tun“, wandte sich Bogner-Unden an die Anwesenden. Pflegekräfte angemessen zu bezahlen, Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen und neue Wohnformen zu schaffen, waren einige ihrer Lösungsvorschläge.

Knaus selbst berichtete von vermehrten Hilferufen, die sie in den vergangenen Monaten besonders im Bereich der häuslichen Pflege erreicht hätten. Das Schicksal eines Lastwagen-Fahrers habe sie besonders bewegt: Als Alleinverdiener musste er von heute auf morgen seine zu 100 Prozent behinderte Frau daheim pflegen und dafür Überstunden, Urlaub und letztendlich unbezahlten Urlaub nehmen. „Diese Leute haben das Gefühl, das System hat sie vergessen“, sagte Knaus.

Bundesweit habe es 2017 über 3,414 Millionen Pflegebedürftige gegeben, von denen gut zwei Drittel daheim von Angehörigen gepflegt wurden, Tendenz steigend. Diese Zahlen nannte Michael Walzer vom VDK Sigmaringen. Seit Jahren kämpfe er um die Kostendeckelung der häuslichen Krankenpflege. Dass hier unbedingter Handlungsbedarf bestehe, darin seien sich auch die Parteien ungewohnt einig, bekundete Bogner-Unden. „Und warum passiert dann nicht endlich was?“, konterte Walzer.

Eine Betroffene erzählte von ihrem Mann, den sie seit einem Schlaganfall zu Hause rund um die Uhr betreue. Sie habe viel Unterstützung von ihren Kindern, aber seit Corona hat ihr Mann Angst, sich anzustecken. „Es ist ein Glück, dass er noch da ist, diesen Virus würde er nicht überleben.“ Ihr Mann habe Pflegestufe 4, das Pflegegeld beträgt monatlich 740 Euro. „Wenn ich das auf 30 Tage á 24 Stunden rechne, kommen wir vielleicht auf einen Stundensatz von 1,90 Euro“, merkte Walzer zynisch an. Und Knaus ergänzte: „Die pflegenden Angehörigen bekommen keine Anerkennung, nur Rentenpunkte, die sie im schlimmsten Fall nicht einmal mehr brauchen.“

Evi Clus, Vorsitzende des Fördervereins der Krebsberatungsstelle, forderte Wertschätzung, aber auch mehr Eigenverantwortung. „Alles kann Politik auch nicht“, und nicht alles lasse sich finanziell regeln. Vorhandene Netzwerke nutzen und „ein Umdenken in den Köpfen der Gesellschaft“ sieht sie als unabdingbar. Enttäuscht sei sie von der erhofften Nachhaltigkeit des Virus. „Doch da ist leider nichts zu spüren“, sagte sie.

Auf den „Spagat zur Stärkung der häuslichen Pflege und der Finanzierbarkeit des Systems“ verwies Johannes Kretschmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag.

„Mir ist es wichtig, die Probleme an die Öffentlichkeit zu bringen“, sagte Knaus im Anschluss. Die Betroffenen selbst hätten oft nicht die Kraft und die Zeit, über ihre Sorgen und Nöte zu reden. „Aber sie dürfen auf keinen Fall überhört werden.“